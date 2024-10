Taggia Arma: manto stradale pieno di buche, pietrisco e dislivelli in via Colombo, la segnalazione con foto di un residente

"Spettabile direttore,

Volevo agganciarmi ad una segnalazione di questa mattina in una lettera inviata alla vostra redazione. In via Colombo, nel centro di Arma di Taggia, da qualche mese a questa parte sussiste una situazione in peggioramento con manto stradale pieno di buche, pietrisco e dislivelli che compromettono la sicurezza del traffico veicolare. Nella speranza che gli interventi possano essere presto inseriti tra i lavori da eseguire, si sottolinea che si tratta di una mera segnalazione che non è intenzionata a sminuire quanto fatto dall'amministrazione né a sottolineare un disinteresse della stessa al suolo comunale. Al contrario si cerca di fornire un contributo da cittadino per la tutela della comunità".