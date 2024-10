Sanremo: buca su collettore fognario in strada borgo vicino al civico 74, la segnalazione di un residente

"Egregio direttore innanzitutto buongiorno, consulto frequentemente il suo quotidiano online e desidero comunicargli che state offrendo un servizio utile alla nostra comunità che così ha modo di essere informata su fatti, iniziative e molto altro che la circonda.

Detto ciò, questa mia per denunciare alle autorità preposte 'al fine di un intervento risolutivo' (già mia precedente email all' ufficio Urp del comune inviata in data 11 ottobre) perché da vari giorni (almeno15 gg) nessuno si è preoccupato del fatto che si è formata una buca su collettore fognario in strada borgo, nel tratto carrabile presso civico 74, che con il passare del tempo, si ingrandisce e diventa profonda sempre più, cagionando pericolo per incolumità delle persone e dei mezzi in transito, soprattutto dei motocicli o passanti che rischiano di finirci dentro.

Per concludere aggiungo che non si tratta esclusivamente di un problema di sicurezza già di per sé grave, ma anche di igiene in quanto i liquami creano miasmi insopportabili che altresì con la pendenza della carreggiata ne imbrattano un bel tratto.

Fiducioso che questo mio appello venga accolto rinnovo i miei complimenti a lei e a tutta la redazione di Sanremonews.



Ezio".