Regionali, Natale (PD): "Le parole di Bucci su chi non ha figli spargono sale sulle ferite di migliaia di persone"

''Gli errori vanno riconosciuti. Avevo definito il programma di Bucci degno della sceneggiatura di un nuovo film di Cetto La Qualunque ma invece più passano i giorni e più assomiglia alla trama di un film horror. Per presentare il suo programma sulla denatalità Bucci ha affermato che chi fa figli contribuisce al successo e chi non procrea no. Queste affermazioni gravi, inascoltabili, sprezzanti e penose aprono in molti di noi ferite che con il tempo abbiamo provato a cucire". Lo dice Davide Natale, segretario PD Liguria, in risposta a quanto dichairato dal candidato del centro destra alle regionali, Marco Bucci.

"Sì, caro Bucci, credo di poter parlare a nome di migliaia di cittadini e cittadine che hanno rincorso quel sogno di poter avere figli ma che purtroppo non sono riusciti a realizzarlo e dirti che non ci può essere nessuna campagna elettorale, nessun traguardo da raggiungere, nessuna competizione da vincere e nessuna ragione che possa giustificare certe frasi.

Il successo della società è il frutto del lavoro, nascosto e prezioso, di tantissime persone che quotidianamente mettono un mattoncino per costruire un futuro migliore.

In trenta secondi, oltre a affermare un concetto da Medioevo, che si pensava superato, hai fatto un danno che tu non ti immagini nemmeno a tanti che hanno ancora ferite aperte, che bruciano.

Le battute a effetto a volte sono dei boomerang e questa volta, caro Bucci, conclude Natale, ti torneranno indietro più di altre perché hai colpito la carne viva di tanti".