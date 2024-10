Liguria: Sonia Viale (Lega) “La contraddizione sulla natalità Orlando ce l’ha solo nella sua testa”

“Una regione che non si interroga sulla natalità non può affrontare le sfide del futuro. La natalità non è solo un dato statistico, ma un obiettivo sociale che riflette il benessere e le prospettive future di una comunità. Parlare di politiche per la natalità significa considerare l’importanza di un sostegno concreto alla famiglia e al lavoro”. Lo ha detto Sonia Viale, candidata per la Lega alle elezioni regionali.

“La Regione Liguria – prosegue - prevede già incentivi per aiutare le famiglie e sostiene le aziende che promuovono programmi di conciliazione vita-lavoro, ha adottato il bonus baby sitter ed è amica dell’allattamento al seno UNICEF, per fare alcuni esempi. Orlando vuole strumentalizzare il dibattito sulla denatalità per scopi politici, cercando di creare una contraddizione dove in realtà non esiste o meglio esiste solo nella sua testa. Le parole di Bucci, che ha definito la natalità come ‘un successo della società’, sono state pronunciate in un convegno sulla denatalità ed erano dunque completamente idonee e inserite in quel contesto”.

“Forse – termina Viale - Orlando prova a colmare lo stacco che si fa più ampio ogni giorno che passa tra la sua coalizione e Bucci, strumentalizzando ogni dichiarazione a fini politici, ma è un grave errore e sono certa che i liguri non cadranno in questa trappola”.