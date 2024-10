Rosaria Costa a Sanremo: la vedova di Schifani ricorda il coraggio di cambiare, 32 Anni dopo la Strage di Capaci

"L’Associazione Parrocchiale di Azione Cattolica organizza il prossimo 18 ottobre alle ore 21 un incontro presso il nostro salone parrocchiale della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Sanremo, con Rosaria Costa vedova di Vito Schifani, poliziotto di scorta morto con il giudice Giovanni Falcone a Capaci. Rosaria Costa poteva essere una delle troppe vedove di mafia che piangono in silenzio ma non fu così. Salì sull’altare durante i funerali del marito Vito e pronunciò parole indimenticabili: «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio, se avete il coraggio di cambiare… ma loro non cambiano… loro non vogliono cambiare» mentre la chiesa esplodeva in un potente applauso.

Quel coraggio di cambiare le cose di cui parlava il giudice Giovanni Falcone e che lei stessa invocava ai mafiosi, quel coraggio lei lo ha avuto. La paura avrebbe immobilizzato chiunque ma lei, apparentemente fragile, vestita di nero, salì sull’altare e con forza dal pulpito della chiesa seppe dar voce potente, come nessun altra fino ad allora e rivelare con tenerezza e fermezza che se amare è costruire, perdonare è ricostruire, perdonare è ripartire, perdonare è vita, perchè perdonare è voce del verbo amare.

Era il 25 maggio del 1992. Ancora oggi risuonano in tutte le coscienze le sue parole «se avete il coraggio di cambiare…per la pace, la giustizia, la speranza e l’amore per tutti»"