Sanremo: domani al Casinò il seminario sul decreto ‘Salva Casa’, Donzella “Importante momento di confronto in materia di edilizia e urbanistica”

Si svolgerà domani, a partire dalle 9.30 nella Sala Privata del Casinò, il seminario sul decreto “Salva Casa”: una giornata di approfondimento organizzata dal Comune di Sanremo (assessorato all’urbanistica guidato da Massimo Donzella) per comprendere le innovazioni legislative volte a favorire la regolarizzazione e la semplificazione nei temi relativi all’edilizia.

In apertura, il saluto del sindaco Alessandro Mager. A seguire, gli interventi dell’assessore all’urbanistica ed edilizia privata del comune di Sanremo Massimo Donzella e dell’assessore all’urbanistica e alla pianificazione territoriale di Regione Liguria Marco Scajola (si allega la locandina con il programma completo). Sarà presente anche il direttore generale della vicedirezione “Territorio” della Regione Liguria.

“Si tratta di un importante momento di confronto – spiega l’assessore Donzella – con gli ordini professionali, i settori tecnici dei Comuni e i rappresentanti delle categorie che si occupano di edilizia e urbanistica, per comprendere quelle innovazioni consentite dal decreto “Salva Casa” in un’ottica di semplificazione. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro profuso che ha permesso di organizzare quest’iniziativa”. Per gli ordini professionali coinvolti, il seminario vale come corso di aggiornamento.

L’incontro verrà trasmesso in diretta su youtube al seguente link, un servizio in più a favore dei tecnici e di tutti coloro che intendono collegarsi per seguire le novità relative alla semplificazione.