Imperia: il Capitano dei Carabinieri Maurizio Loiacono lascia il servizio attivo, il saluto del comandante

Negli uffici della Caserma ‘Pietro Somaschini’, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha salutato il Capitano Maurizio Loiacono, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia, il quale nei prossimi giorni lascerà il servizio attivo.

Il Capitano Loiacono, che il prossimo 19 ottobre compirà sessanta anni, è originario di Torino e si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 20 settembre 1986 quale Allievo del 39° Corso Allievi Sottufficiali, frequentando il primo anno di istruzione a Velletri e il secondo a Vicenza.

Conseguito dopo il biennio formativo il grado di Vicebrigadiere, nel 1988 è stato trasferito alla Stazione di Varazze, dove ha ricoperto l’incarico di Sottufficiale in Sottordine. Trasferito a Torino nel 1993, dopo due anni all’Ufficio Personale dell’allora Comando Regione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, dal settembre 1995 al marzo 2005 ha prestato servizio prima al Nucleo Operativo della Compagnia di Torino San Carlo e poi al Nucleo Operativo della Compagnia di Chieri (Torino), avendo avuto presso quest’ultimo reparto la possibilità di ricoprire il delicato incarico di Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile, incarico che gli ha consentito di affinare le proprie conoscenze nell’ambito dell’attività investigativa e della polizia giudiziaria.

Tornato alla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, dal dicembre 2005 al settembre 2015 ha ricoperto l’incarico di Comandante della Squadra Servizi del Reparto Comando e altri impieghi presso l’Ufficio Logistico. Trasferito nuovamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torino San Carlo, dopo aver raggiunto il grado di Luogotenente C. S. (grado apicale della categoria Ispettori) e grazie alla sua esperienza nell’ambito della polizia giudiziaria, nel 2019 è stato individuato quale Responsabile dei Servizi per la Magistratura nella Sezione presso il Tribunale, incarico di comando durante il quale ha vinto il concorso interno per accedere alla categoria Ufficiali, conseguendo il grado di Sottotenente. Dal settembre 2022, il Capitano Maurizio Loiacono è stato il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ventimiglia, Reparto tra i più impegnati della provincia sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Capitano Loiacono è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è stato più volte impiegato all’estero in missioni di pace a Hebron, in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo.

Durante il saluto, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ringraziare il Capitano Maurizio Loiacono, per l’altissimo spirito di sacrificio e l’elevato senso di responsabilità dimostrati nel corso della sua encomiabile carriera e per il servizio reso alla Repubblica, all’Arma dei Carabinieri e soprattutto alla comunità.