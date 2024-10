Sanremo, il nostro lettore Gianluca sulla raccolta rifiuti: "Si sta sbagliando rotta, costi aumentati e malservizio"

Il nostro lettore Gianluca G. scrive alla redazione per esporre il proprio parere in merito al servizio interforze a Sanremo in merito al contrasto dell'abbandono rifiuti.

"Buongiorno Direttore

Stamattina ho letto l'articolo, redatto da voi, con uno spiegamento di forze per trovare il chi che sia che ha buttato l'immondizia in terra in stato di abbandono. Tutto questo ha un costo come menzionato nell'articolo, in più é pericoloso per gli operatori che devono prendere con le mani i sacchi, incappando in deiezioni canine in primis,e tutto quello che si possa immaginare che potrebbe ledere la salute a questi operatori. In più leggo che invece di semplificare la raccolta la si vuole complicare ulteriormente, con tessere che il più delle volte non funzionano(comuni limitrofi come Ventimiglia Bordighera ed altri grandi come Sanremo per popolazione, hanno quasi abbandonato il progetto x quanti danni a creato l'isola ecologica alla differenziata stessa),vuoi perché non la legge, vuoi perché é stato rotto il lettore da qualche vandalo e via discorrendo".

"Nei comuni grandi come Sanremo ci vanno dei bidoni di facile(per facile) utilizzo si intende anche che siano accessibili, non con sportelli sotto dimensionati, che quando si va a gettare l'immondizia bisogna diventare matti, e li che la gente la butta ovunque. Ci vogliono cassonetti con pedale aperti, con tutto quello che serve per differenziare, ci va una raccolta più capillare e con meno giorni di attesa, le persone devono essere libere di buttare l'immondizia ogni giorno, non una volta alla settimana. Non bisogna complicare la vita alle persone va semplificata soprattutto per i rifiuti, anche per gli ingombranti non c'è un servizio virtuoso, se si effettuano 2 chiamate annuali x un ritiro di ingombranti ,alla terza viene risposto che deve aspettare il prossimo anno x il ritiro dedicato. Ma scherziamo mica!".

"E li le persone abbandonano tutto per strada, anche perché non tutti hanno mezzi o altri soldi da spenderli per farli ritirare da privati che la portano all'isola ecologica di valle Armea Coldirodi, in più i costi sono aumentati e il servizio va complicandosi, secondo il mio punto di vista da cittadino stanno già sbagliando rotta. E anche il vetro ci sono I cassoni a bidoni che lascino quelli che sono agevoli per buttare il vetro, le campane sono alte da terra, un anziano come fa ad arrivare a buttare, e poi il rumore allo svuotamento! Si fa di notte per via del traffico sa cosa vuol dire una campana colma di vetro rovesciata in un cassone da una gru. Che sistemino il tutto senza troppe complicazioni e che sia agevole il modus per depositare l'immondizia, si avrebbe di certo meno sporcizia e puzza sui marciapiedi, anche perché vengono lavati una volta al mese in periferia quindi si può capire su cosa camminiamo. Ringrazio anticipatamente se pubblicate questo mio pensiero"