Incontro dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Sanremo: prevenzione e sensibilizzazione al centro (Foto e video)

Presso la Sala Degli Specchi del Comune di Sanremo si è tenuto un incontro organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) ETS-APS della sezione territoriale di Imperia, durante il quale sono state affrontate tematiche di grande rilevanza legate alla prevenzione visiva e all'importanza dei cani guida per le persone non vedenti. L’evento, aperto al pubblico, ha visto la partecipazione di esperti e figure di spicco nel settore dei Lions e non, come Ivano Rebaudo, Riccardo Riva, Silvana D'Aloisio, Piero Calosso, Marina Rolfo, Silvana Fassio, Elena Lanteri, Mauro Giordano e Ostenal Gianni. Presenti anche il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e il vicesindaco, Fulvio Fellegara.

Il primo tema trattato è stato dedicato alla Giornata Mondiale della Vista, indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per il 10 ottobre 2024. In occasione di questa ricorrenza, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (I.A.P.B.) ha lanciato una campagna di sensibilizzazione, a cui ha partecipato attivamente anche la sezione UICI di Imperia. Durante l'evento, è stato distribuito materiale informativo volto a promuovere la prevenzione visiva, fondamentale per evitare gravi problemi alla vista.

Tra i relatori, l’oculista Nadia Pollarolo ha spiegato l’importanza della prevenzione oculistica, evidenziando come controlli periodici e misure preventive possano salvaguardare la salute degli occhi e prevenire patologie visive.

Il secondo argomento ha riguardato la Giornata Nazionale del Cane Guida, celebrata il 16 ottobre. Questa giornata, promossa dall’UICI, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del cane guida per le persone non vedenti. Questi animali, insieme al bastone bianco, rappresentano un supporto indispensabile per la mobilità e l’autonomia delle persone con disabilità visive. All’incontro è intervenuto Vittorino Ilario Biglia, membro del gruppo di lavoro IV dell’UICI nazionale, dedicato a "Autonomia, vita indipendente e cani guida". Biglia ha presentato alcune importanti novità riguardanti i cani di assistenza.

Un altro punto saliente dell’incontro è stata la relazione del Vice-Presidente dell'UICI di Imperia, Cesare Longordo, che ha illustrato l'andamento delle visite ortottiche gratuite rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni, avviate nel settembre 2023. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con 9 club Lions del distretto 108Ia3, è stata ideata per individuare precocemente eventuali disturbi visivi nei più piccoli.

Infine, Fabrizio D’Alessandro, Presidente dell'UICI di Imperia, ha consegnato una targa di riconoscimento al Governatore del distretto Lions 108Ia3, Vincenzo Benza, in segno di gratitudine per la preziosa collaborazione offerta nel corso dell'iniziativa e per il comune impegno nella tutela delle persone con problemi di vista.

L'evento è stato un importante momento di riflessione e sensibilizzazione su temi cruciali per la comunità, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione visiva e l’autonomia delle persone non vedenti attraverso il supporto del cane guida e altre iniziative di sostegno.