Al via 'Aspettando Bordighera Outdoor 2025, il programma di escursioni, visite, corsi e iniziative per chi ama e-bike, e-mtb e passeggiate

Al via 'Aspettando Bordighera Outdoor 2025': è online su visitbordighera.it il programma di escursioni, visite, corsi e iniziative ideato e coordinato dall’Assessore Melina Rodà per chi ama e-bike, e-mtb e passeggiate.

“Dal 20 ottobre al 12 gennaio, 14 appuntamenti per praticare attività all’aperto in ogni periodo dell’anno, complici il nostro territorio, variegato e ricco di spunti da scoprire, e il clima particolarmente favorevole in questa parte di Liguria - commenta l’Assessore -. Il progetto nasce dal successo di Bordighera Outdoor Experience e accompagna cittadini e turisti verso l’edizione 2025, che si terrà la prossima primavera. Siamo da sempre assolutamente convinti che l’outdoor rivesta un ruolo strategico per Bordighera, come evidenziato anche dal Piano di Sviluppo del Turismo: per questo è fondamentale valorizzarlo con continuità”.

“Un ringraziamento particolare a Discover Riviera, a Simona Gibertini e a Supernatural per l’organizzazione", conclude l’Assessore Rodà.

Tutte la attività sono su prenotazione; punto di partenza sarà sempre lo IAT di Bordighera, in via Vittorio Emanuele II 172.

A seguire il calendario.

Domenica 20 ottobre, 9:30 – 13:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Bussana – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Venerdì 1 novembre, 9:30 – 12:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Sabato 2 novembre, 14:30 – 16:30

Passeggiata culturale “Sulle tracce degli inglesi”

A cura di Simona Gibertini

Domenica 10 novembre, 9:30 – 12:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Mentone – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Domenica 24 novembre, 9:30 – 12:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Sasso - Montenero – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Sabato 7 dicembre, 9:00 – 16:00

Corso di guida E-MTB livello base con Istruttori F.C.I.

A cura di Supernatural

Domenica 8 dicembre, 9:00 – 16:00

Escursione guidata E-MTB Melosa - Bordighera (con trasferimento navetta) - livello intermedio con guide certificate L.R. Piemonte 33/2001

A cura di Supernatural

Domenica 8 dicembre, 9:30 – 12:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Apricale - Dolceacqua – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Sabato 14 dicembre, 9:00 – 16:00

Corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I.

A cura di Supernatural​

Sabato 14 dicembre, 14:30 – 16:30

Passeggiata culturale “Sulle tracce degli inglesi”

A cura di Simona Gibertini

Domenica 15 dicembre, 9:00 – 16:00

Corso di guida MTB livello avanzato con Istruttori F.C.I

A cura di Supernatural

Domenica 22 dicembre, 9:30 – 12:00

E-Bike escursione in strada Bordighera - Mentone – Bordighera

A cura di Discover Riviera

Sabato 11 gennaio, 9:00 – 16:00

Corso di guida E-MTB livello base con Istruttori F.C.I.

A cura di Supernatural

Domenica 12 gennaio, 9:00 – 16:00

Corso di guida E-MTB livello intermedio con Istruttori F.C.I.

A cura di Supernatural

Per informazioni, prenotazioni e prezzi:

Passeggiate culturali - Simona Gibertini, +39 338 5722833 (telefono o whatsapp)

E-Bike escursioni in strada - Discover Riviera, Gioele Morreale +39 393 2477637

E-MTB e MTB escursioni fuori strada - Supernatural, Stefano Scialli +39 392 9097560 / info@super-natural.it

www.visitbordighera.it