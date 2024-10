Sanremo: banchi vuoti e gestori sempre in attesa della durata per le concessioni, Mercato Annonario 'triste' (Foto)

Il Mercato Annonario di Sanremo, luogo storico del commercio matuziano, vive da tempo nell’incertezza delle concessioni. Molti i banchi che, infatti, da tempo sono stati dismessi dai titolati e diversi anche quelli che vorrebbero venderli o affittarli. Ma in pochi sembrano essere interessati, soprattutto perché dal Comune non vengono fornite informazioni certe sulla durata delle concessioni.

Anche i titolari che continuano regolarmente a lavorare ed a proporre la propria merce, vivono sul ‘chi và là’, visto che stanno proseguendo la propria attività di commercio a suon di proroghe. Situazione analoga quella del bar, affidato da palazzo Bellevue da alcuni mesi, ma che non è stato ancora aperto dai concessionari (Mimmo Alessi, già titolare di un banco storico) per le stesse motivazioni.

Da diverse settimane il mercato, tra l’altro ristrutturato da poco tempo, vede tanti banchi vuoti, alcuni dei quali utilizzati anche come ‘magazzino’. Un vero peccato per un luogo storico per il commercio della città dei fiori ed anche di attrazione turistica, visto che molti villeggianti e tantissimi francesi fanno shopping tra le ghiottonerie e le eccellenze del territorio.