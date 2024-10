Riva Ligure rinnova il servizio di assistenza scolastica per alunni con disabilità: oltre 118.000 euro stanziati per l'anno 2024/2025

Il Comune di Riva Ligure ha rinnovato l’impegno per garantire il servizio di assistenza scolastica individualizzata agli alunni disabili residenti nei comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio per l’anno scolastico 2024/2025. Con la determinazione n. 1010 del 24 settembre 2024, l'amministrazione comunale ha approvato l'estensione del servizio, affidato al Centro di Solidarietà L’Ancora, con sede a Vallecrosia.

La decisione prevede un impegno di spesa complessiva di circa 118.000 euro per coprire l'intero anno scolastico, con un monte ore settimanale di 113 ore destinate a 13 alunni che necessitano di supporto. L'estensione, che comprende 33 ore aggiuntive rispetto al precedente contratto, è stata decisa durante una riunione del Tavolo Tecnico del 4 settembre 2024, in accordo con la Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito di Santo Stefano al Mare e i rappresentanti degli altri Comuni coinvolti.

Il Centro di Solidarietà L’Ancora, che già in passato ha gestito il servizio, è risultato unico partecipante alla gara pubblica avviata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia. La cooperativa, che ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti, è stata così confermata come ente erogatore del servizio fino a giugno 2025, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico, a discrezione dell'amministrazione comunale.

Il servizio di assistenza scolastica individualizzata mira a garantire un sostegno educativo e relazionale personalizzato agli alunni con disabilità, favorendo l’integrazione e il successo formativo all’interno delle scuole del territorio. Questo intervento comprende attività di supporto in classe, aiuto nelle attività didattiche e assistenza nelle esigenze quotidiane, a seconda delle specifiche necessità di ciascun alunno.