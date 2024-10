Sanremo: deiezioni canine e sporcizia al parco in via Margotti, la segnalazione con foto di una residente

“Buongiorno, vi scrivo perché abbiamo bisogno di aiuto da parte vostra, e sollecitare chi di dovere. Noi tutti genitori ogni giorno ci fermiamo al parco in via Margotti (Baragallo) con i bambini che escono dall’asilo (materna Maria Goretti) e non possiamo fare un metro che troviamo dappertutto deiezioni di cani. Tutte le volte che lo troviamo sporco dobbiamo sempre chiamare, o mandare una mail, all’Urp per farlo pulire! Non è possibile che dobbiamo essere sempre noi a chiedere la pulizia del parco e anche della strada. Le persone che vivono lì sono incivili e non raccolgono le deiezioni degli animali e per di più abbandonano rifiuti a caso. Stiamo diventando un mondo di incivili che non pensa al prossimo e specialmente ai bambini più piccoli. Mio figlio, 19 mesi, l’altro giorno è caduto con il viso dentro una cacca di cane. Una situazione vergognosa. Vengono a pulire ogni 2 mesi e sempre su nostra richiesta. Insomma, dobbiamo sempre pregare per far pulire anche lì.

C.A.”.