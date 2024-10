Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana alla festa patronale di Santa Reparata ad Aquila d’Arroscia.

Questo pomeriggio il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana ha partecipato alla festa patronale di Santa Reparata ad Aquila d’Arroscia, una delle ricorrenze più importanti per la comunità locale. “Questa festa patronale è un momento di aggregazione molto importante per Aquila d'Arroscia, che permette di rinsaldare il senso di comunità e mantenere vive le tradizioni locali. Un ringraziamento all’amministrazione comunale per l’invito, ma soprattutto per l’importante lavoro che svolge quotidianamente, con impegno e passione, per la nostra comunità”.