Imperia: con l'auto auto precipita in una scarpata nel corso della notte: un uomo ferito gravemente

Un uomo è stato trasportato con elisoccorso Grifo, in codice rosso di massima gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: è il bilancio del pauroso incidente verificatosi la notte scorsa poco dopo mezzanotte lungo la strada che collega Clavi con la frazione di Torrazza ad Imperia. Un'auto sul quale viaggiavano due persone, per cause in corso di accertamento da parte della polizia, è precipitata in una scarpata.

In seguito allo schianto i due occupanti del veicolo sono stato recuperati dai vigili del fuoco. Il secondo passeggero in condizioni meno gravi è stato trasportato dopo essere stato soccorso dall'automedica del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Imperia.