Speciale Weekend: la ‘grande bellezza’ con le ‘Giornate FAI d’Autunno’, teatro, musica, sport e ancora tante castagnate

Prendono il il via oggi le Giornate FAI di Autunno, giunte alla tredicesima edizione, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica ogni anno, nel mese di ottobre, al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. Quest’anno in provincia di Imperia le sorprese raddoppiano. Oggi e domani il pubblico sarà portato nel magico e affascinante mondo di Antonio Rubino. Un artista eclettico che, dal limpido mare di Sanremo fino al vivace borgo di Bajardo, ha saputo colorare la fantasia di grandi e piccini.

Questo pomeriggio i visitatori saranno portati alla scoperta di due pilastri della vivace vita culturale della provincia, Italo Calvino e Antonio Rubino, presso il Museo Civico di Sanremo in Piazza Nota. Dalle 15.00 alle 18.00 Chiara Tonet accompagnerà in una visita esclusiva nella sala del museo dedicata al fumettista. Dalle 16.30 alle 17.30, Marco Cassini, Loretta Marchi e Silvia Pavanello si alterneranno in un avvincente viaggio alla scoperta della vita e del percorso artistico dei due protagonisti.

Domani, invece, appuntamento nel borgo di Bajardo. Le vie del paese si animeranno con arte, musica, cultura e buon cibo tradizionale della vallata. La sala polivalente ricca di cartoline d’epoca, foto e altre immagini dedicate alla vita nella Bajardo del XIX secolo sarà l’occasione adatta per parlare di turismo tra ieri e oggi. Si potranno osservare pezzi originali dell’artista, ascoltare Marco Cassini che parlerà di ‘Rubino e l'entroterra’, e divertirsi con gli attori del Teatro dell'Albero che leggeranno alcune favole di Rubino e il suo curriculum ridiculum, intervallati da un video sulla storia della ‘Ra Barca’. Nella cornice della ‘terrazza delle Alpi’ i disegnatori di fumetti Palex e Milko realizzeranno disegni ‘on demand’ per i visitatori, e alle ore 16 il trio musicale Fofo Swing Trio accompagnerà con le sue note verso la fine di questa ricca giornata.

Le GFA non sono solo Sanremo e Bajardo perché sarà anche possibile visitare il Bene FAI di ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti che sarà aperta sabato 12 e domenica 13 con visite guidate e turni (in piccoli gruppi) orientativamente nei seguenti orari: 10, 11, 12, 13, 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. Per maggiori informazioni si può contattare il Gruppo Giovani e la Delegazione al seguente indirizzo: imperia@faigiovani.fondoambiente.it e consultare il sito a questo LINK.



In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che cade nella giornata di domenica 13 ottobre, la Rete Museale di Imperia propone diverse attività nei tre musei cittadini. Il tema di quest’anno è ‘museo Green’, e per l’occasione sono state pensate delle attività legate al riciclo creativo e alla natura.

Dalle 11.00 alle 13.00 a Villa Grock appuntamento con ‘La musica di Villa Grock’, in cui si andranno ad esplorare i luoghi della Villa dedicati alla musica. Alla ricerca di materiali di riutilizzo nascosti, per poi creare un originalissimo strumento musicale.

Dalle 15.00 alle 17.00 a Villa Faravelli si terrà l’attività ‘Dalla natura al colore’, in cui prima si visiterà la collezione del MACI – Museo Arte Contemporanea Imperia, e dopo aver memorizzato i colori delle opere si creeranno dei colori naturali per realizzare una bellissima opera d’arte.

Dalle 15.00 alle 21.00 al Museo Navale e Planetario di Imperia è la volta di ‘In viaggio al Museo Navale di Imperia’, un ‘viaggio’ per mare alla scoperta della storia, della vita e delle tradizioni marinare locali, tra reperti archeologici, cimeli e strumentazioni nautiche. Seguirà un laboratorio in cui si costruirà uno strumento utile poi all’esplorazione autonoma del museo, in modo da permettere di focalizzare l’attenzione sulle indicazioni della mappa del tesoro, che verrà consegnata ad ogni famiglia.

Tutte le attività sono gratuite, previo acquisto del biglietto di ingresso (6 euro intero, 4 euro ridotto).

Per le attività di Villa Grock e Villa Faravelli è richiesta la prenotazione al seguente indirizzo di posta: museiimperia@solidarietaelavoro.it. Per l’attività al Museo Navale e Planetario di Imperia non è richiesta la prenotazione.



SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI

‘Via Crux - Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’ è il titolo dello spettacolo di e con Giuseppe Cruciani in scena questa sera al teatro Ariston di Sanremo.

Dai microfoni de ‘La Zanzara’ Giuseppe Cruciani sbarca per la prima volta a teatro in un nuovo e imperdibile one-man-show. La voce più scorretta d’Italia porta sul palcoscenico le contraddizioni del nostro tempo, le iperboli perbeniste, gli accanimenti contro il protagonista del giorno, scavando nelle viscere del pensiero dell’uomo medio. Vegani, omofobi, terrapiattisti, insomma, italiani! Preparatevi. il suo spettacolo fa a pezzi gli argini del politicamente corretto e scardina ogni liturgia. Cruciani va a ruota libera, non concede sconti, e non risparmia nessuno. Oltraggioso e irriverente, Via Crux è lo spettacolo dell’anno, diverso, dissacrante e sempre oltre i limiti.



Un appuntamento particolare è quello proposto dall’associazione ‘Autunnonero’ questa sera a Dolceacqua. Si tratta del ‘Ghost Tour Dolceacqua’ un itinerario notturno a cura degli Storyteller dell’associazione attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua. La partenza è prevista alle 22 davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



Primo appuntamento, questa sera, per Autunno/Inverno, la stagione teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), giunta alla quinta edizione. Ad inaugurare la stagione sarà la compagnia di Montalto-Carpasio ‘Riemughe Surve’ con la commedia dialettale ‘Strepài cume u fi marzu’, di Silvana Bianchi per la regia di Silvana Bianchi.

In una casa borghese degli anni 60 si muovono attorno a Rosalina, ipocondriaca ricca e obesa padrona di casa, vari e strampalati personaggi: la cameriera tuttofare, il fratello prete, la perpetua, una signorina molto ‘allegra’ in cerca di redenzione e due zitelle, stravaganti vicine di casa. A sconvolgere il già precario equilibrio di questa strana compagnia arriveranno due ladri che prenderanno il posto di…

L'appuntamento è per questa sera alle 21.00 presso il Teatro Concordia di Diano Castello. L'ingresso è a offerta.



Al teatro dell’Attrito di Imperia questa sera va in scena ‘Il calapranzi’ di Harold Pinter con Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola del Teatro d’Asporto.

L’azione si sviluppa in un seminterrato spoglio e desolato dove due uomini, Ben e Gus sono in attesa di qualcosa. Ben è il più autoritario e trascorre il tempo leggendo il giornale, Gus invece è passivo, ma è l’unico che utilizza la parola in modo positivo, facendo domande, le quali però non trovano mai risposta. Ne derivano dialoghi vuoti, illogici, irrazionali. Nel corso delle battute si scopre che essi sono due sicari professionisti che attendono istruzioni da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi… Non conoscono la loro vittima, sanno solo che prima o poi entrerà dalla porta dello scantinato dove sono chiusi e loro dovranno ucciderla.

Nell’ambito della rassegna ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’ questo pomeriggio alle 17 ad Imperia, presso la Chiesa della SS. Annunziata in piazza Ulisse Calvi ad Oneglia, è in programma il concerto ‘Le quattro Stagioni’ di Antonio Vivaldi. Ad esibirsi i solisti Manuela Matis al violino e Donato Giupponi all’organo. L’ingresso è a offerta libera.

Mentre alle 21, nella Chiesa dell’Ave Stella Maris a Porto Maurizio, la Camerata Musicale Ligure presenta il concerto ‘Omaggio alla città di Imperia ‘Ciak si Suona’ da Hollywood a Cinecittà’.



APPUNTAMENTI SPORTIVI

Sport all'aria aperta, musica e sportivi di carattere internazionale. Ventimiglia si trasformerà in un grande villaggio sportivo in occasione della Festa dello sport che andrà in scena domani, domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 17, in piazza del Comune, in via della Repubblica, in via Vittorio Veneto e nei giardini pubblici. La manifestazione, alla quale parteciperanno le associazioni e le società sportive del territorio, permetterà di far conoscere e provare le diverse discipline sportive come calcio, basket, judo, karate, danza, pallamano, vela e tiro con l’arco. Vi saranno anche musica, maxischermo, stand con cibo, esibizioni delle varie società, associazioni sportive e degli Sbandieranti dei Sestieri e musici del libero comune di Ventimiglia. A presentare e animare l’evento sarà lo showman Gianni Rossi sul palco in Piazza della Libertà, palco sul quale saliranno le oltre 35 associazioni sportive per un breve intervento di cinque minuti per presentarsi e portare la propria testimonianza e che vedrà un susseguirsi di ospiti anche di carattere internazionale ed a livello agonistico. Tra questi: Hassan N’Dam N’Jikam, il pugile Franco-Camerunense che nel 2012 e nel 2017 ha detenuto due campionati mondiali, e Djimi Traoré, ex difensore del Liverpool ed attualmente allenatore.

Segnaliamo inoltre anche il terzo e ultimo atto della 40ª edizione, XXXII Memorial Dado Tessitore, in programma oggi e domani presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori di Valle Armea di Sanremo, dove si daranno battaglia otto formazioni della categoria Under 15 maschile, in arrivo da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria. Un torneo che si preannuncia, come in passato, di alto livello, per la presenza di alcune tra le compagini giovanili più forti d’Italia. Venti in totale i match in calendario. Le fasi salienti sono in programma domani: dalle ore 9 (primi due confronti validi per i quarti di finale) sarà un crescendo di spettacolo ed emozioni sino alla finalissima delle ore 16.30.



SAGRE

Domani ad Andagna, frazione di Molini di Triora, a partire dalle 12 si svolgerà la Festa della Castagna, un appuntamento fisso per tutti gli amanti di questo prelibato frutto. Si potrà gustare un appetitoso menù a base di castagne, dall’antipasto al dolce, caratterizzato da piatti che permettono di riscoprire le tradizioni culinarie del borgo. La castagna, infatti, è stata per molti anni una fonte di nutrimento molto importante per gli abitanti della zona, che l’hanno utilizzata come frutto e nelle diverse preparazioni di pranzi e cene quotidiani. Una vasta selezione di dolci concluderà in bellezza un ottimo pranzo, con ricette a base di castagne e non. Nel pomeriggio l’orchestra Beatrice e Serena darà il via alle danze facendo divertire ballerini e buongustai fino a sera. Sarà possibile gustare anche le caldarroste e il mosto, per trascorrere il pomeriggio in allegria. Gli organizzatori consigliano di parcheggiare lungo la strada facendo attenzione a mantenere agevole la viabilità. Sarà attivo tutto il giorno un servizio navetta da Andagna per raggiungere le ultime auto parcheggiate e viceversa.



Anche a Montegrosso Pian Latte, domani alle 11, l’appuntamento è con la Festa della Castagna, con un programma fittissimo di appuntamenti, intrattenimento e alcune novità. Sarà possibile degustare fin dal mattino le caldarroste, e saranno operativi anche gli stand del pan fritto, i bar e le bancarelle di artigianato. Dal mattino sarà possibile godere delle esibizioni dei piloti del Motoclub Alta Valle Arroscia e dell’abilità di Sergio Sciandra, impegnato a scolpire nel legno gli animali del bosco. Per i più piccini tanto divertimento insieme a Salvatore Stella e al suo Teatro dei Mille Colori. A partire dalle ore 14.00 scatterà anche l'intrattenimento musicale nei caratteristici carrugi del borgo, con Charlotteriot e Double Travel Rock Live, che faranno da sfondo agli stand gastronomici operativi (Servizio Bar, Frittelle di Mela, Caldarroste, Pan Fritto, Gelato di Castagne), al mercatino ed agli intrattenimenti presenti nel borgo.

Domani a Vallecrosia Alta torna il tradizionale appuntamento con la Festa della Zucca, dalle 10.00 alle 17.00. La splendida cornice del borgo antico, addobbato con le zucche, si animerà con piatti a base di zucca, musica, giochi e divertimento.

In Piazza Lavatoi saranno presenti burger, le sfiziose zucche ripiene alla griglia e per dissetarti si potranno degustare birre artigianali.

In Piazza Don Gastaudo la CNA allestirà un'area espositiva con stand ricercati e selezionati e la musica dei Blue Velvet Sound.

Area preposta all'intrattenimento grazie alla presenza dell'Associazione ‘Per un pugno di dadi’, che farà provare ai partecipanti numerosi giochi da tavolo, sarà quella di Piazza Verdi e si potrà fare anche un tuffo nel passato grazie al laboratorio di intaglio legno ed il giocattolaio.

In Piazza del Popolo l'Associazione ‘Il Borgo Antico’ proporrà piatti a base di zucca come il famoso risotto e i tipici ‘barbagiuai’; pork e birre artigianali per tutti e gli immancabili i buonissimi biscotti De.Co. il tutto condito da ottima musica e una zona ballo per scatenare le danze. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio navetta gratuito.



FESTE PATRONALI

A Sanremo sono i giorni in cui si festeggia il Santo patrono San Romolo. Per i sanremesi e i ‘furesti’ segnaliamo gli appuntamenti in programma questo fine settimana. Questo pomeriggio al Museo Civico di Palazzo Nota, è prevista la visita guidata della sala ‘A. Rubino’ nell’ambito delle giornate Fai. Al pomeriggio (ore 18.30) ancora musica, questa volta al Teatro dell’Opera del Casinò con il concerto per violino e musiche per un racconto orientale, insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Domani, domenica 13 ottobre, alle 10, alla Concattedrale di San Siro la solenne celebrazione, presieduta dal Vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta. Alle 16.30, al Teatro dell’Opera del Casinò, la classica attribuzione dei premi San Romolo, del titolo di ‘Amico di Sanremo’ e la proclamazione del cittadino benemerito con gli intermezzi dell’orchestra giovanile ‘Note Libere’. Nel corso della giornata è prevista anche la classica fiera. Sempre domenica, al Teatro Ariston (ore 21), la Compagnia Stabile ‘Città di Sanremo’ si esibirà nello spettacolo teatrale in dialetto ‘In paciùgu eleturale’, una commedia in tre atti di Alexander Bisson e la traduzione e l’adattamento a cura di Anna Blangetti (ingresso libero).

La commedia è ambientata in una ricca villa della Sanremo del 1913, un periodo in cui i fasti dell'antica nobiltà sono ancora vivi e i più ‘benstaghenti’ possono condurre una piacevole vita, con serate mondane nei caffè e spettacoli al teatro Principe Amedeo. Tutti, tranne il Conte Amedeo Rebaudo, costretto dalla suocera ad una vita quasi monastica, finché l'arrivo di un amico e delle elezioni non offrono una imprevista scappatoia...

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo