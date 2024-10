Nuova area cani nell’ex campo sportivo, Bordighera inaugura “Arziglia Bau” (Foto e video)

Uno spazio ampio, recintato e attrezzato per gli amici a quattro zampe. Bordighera ha inaugurato, oggi, “Arziglia Bau” alla presenza di autorità civili e militari.

Una nuova area cani, realizzata nell’ex campo sportivo, che ha sei attrezzature per agility dog (come tunnel, slalom, rampa e salto in cerchio) che sono state posate con il giusto distanziamento per giocare in libertà. A completare l’allestimento, al fine di offrire maggior confort, sono stati installati anche tettoia, fontana e area pic-nic. “'Arziglia Bau' va ad incrementare gli spazi cittadini dedicati ai cani, affiancando l’area già presente in via Falcone, Borsellino e scorte e, nella stagione estiva, la bau beach che si trova sulla spiaggia in zona ovest" - dice il sindaco Vittorio Ingenito.

"Desideriamo ringraziarvi di cuore per aver preso parte all'inaugurazione della nostra nuova area cani: Arziglia Bau" - aggiunge l'assessore Walter Sorriento - "Il vostro entusiasmo e la vostra presenza hanno reso questo evento un successo straordinario. È stato bello vedere i nostri amici a quattro zampe divertirsi e socializzare in un ambiente sicuro e accogliente, proprio come avevamo immaginato. Un ringraziamento speciale va ai volontari, agli addestratori e alle associazioni locali che hanno collaborato con noi, contribuendo con la loro professionalità e passione per gli animali. La vostra partecipazione e il vostro supporto sono stati fondamentali per rendere questa giornata memorabile. Un ringraziamento particolare all'associazione Ambulanze Veterinarie Odv con la quale vorrei ricordare che è attiva una convenzione con il Comune per la tutela dei nostri piccoli amici a 4 zampe in difficoltà. Speriamo che questa nuova area cani diventi un punto di riferimento per la nostra comunità, un luogo di incontro e di divertimento per tutti, umani e cani. Continuate a visitarla e a viverla, rispettando sempre gli spazi e gli altri utenti, per garantire un’esperienza piacevole e sicura a tutti. Grazie ancora per il vostro supporto. Vi aspettiamo nella nuova area cani".