Sanremo: una mamma ringrazia il coach della 'Fenice Byakko Tai' Fausto Gazzano per i lavoro svolto

Una nostra lettrice, Raffaella Migliorisi, ci ha scritto per ringraziare Fausto Gazzano, coach della ‘Fenice Byakko Tai’ di Sanremo:

Si è svolto la scorsa settimana il ‘Trofeo Coni 2024’ in Sicilia, un evento di Kick Boxing a cui mio figlio insieme ad altri tre coetanei ha avuto la possibilità di partecipare. La società con cui si allena è ‘La Fenice Byakko Tai’ di Sanremo e, a questa magnifica esperienza, ha partecipato naturalmente anche il coach Fausto Gazzano. Esprimo a lui un ringraziamento di vero cuore a Fausto. Mio figlio ha cominciato a fare questo sport all’età di 6 anni e, pian piano grazie al suo coach, è cresciuto non solo sportivamente ma anche mentalmente. Un allenatore che non solo insegna la disciplina ma anche la correttezza verso gli altri. In palestra oltre l’allenamento c’è il piacere dello stare insieme agli altri compagni. Grazie Fausto per come segui i nostri ragazzi e per come fai amare a loro questo sport. Concludo dicendo che il Trofeo Coni è stata un’esperienza bellissima per i ragazzi ma ,non solo per loro”.