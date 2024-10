Trasporto pubblico locale, Modaffari: "Le promesse tardive di Piana non bastano"

"Oggi Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria, ha incontrato i sindacati del trasporto pubblico locale promettendo soluzioni. Ma dov’era Piana in questi anni? Dov’era quando gli studenti rimanevano a piedi per la mancanza di autobus? E dov’era quando, nell’entroterra, saltavano numerose corse, lasciando cittadini e lavoratori senza mezzi di trasporto?", commenta la consigliera comunale del Partito Democratico Loredana Modaffari.

"Ora, a soli 15 giorni dalle elezioni, Piana parla di soluzioni, ma per anni ha scelto di girarsi dall’altra parte mentre il sistema del trasporto pubblico crollava. La situazione è devastante: l’azienda del trasporto pubblico locale è in concordato fallimentare, non ha ricevuto i finanziamenti necessari e la provincia di Imperia ha il riconoscimento più basso di tutta la Liguria. Questa è la realtà che viviamo quotidianamente, mentre l’amministrazione regionale si è limitata a promesse vuote.

Come candidata consigliera regionale del Partito Democratico, voglio ribadire che il trasporto pubblico locale è una priorità che non può più essere rimandata. È ora di agire con piani concreti e investimenti adeguati. Basta con le parole vuote a ridosso delle elezioni. I cittadini meritano di più".