L’assessore Marco Scajola sul territorio nel fine settimana tra costa ed entroterra

L’assessore regionale all’Urbanistica e alla Formazione sarà presente domani dalle 9 al gazebo elettorale di Forza Italia a Imperia in via San Giovanni. A seguire, alle 11, sarà ad Arma di Taggia per un incontro con cittadini e amministratori in villa Boselli.

Nel pomeriggio l’assessore Scajola sarà impegnato nel golfo dianese dapprima, alle 15.30, a Cervo insieme al sindaco Lina Cha e all’amministrazione comunale, a seguire alle 16.30 a Villa Faraldi, con il primo cittadino Stefano Damonte, per un sopralluogo sul cantiere di rigenerazione urbana, finanziato dalla Regione Liguria, che sta interessando il centro Fritz Roed. In conclusione di giornata, alle ore 18, sarà a Valloria per un incontro con gli abitanti del caratteristico borgo delle porte dipinte.

Domenica, 13 ottobre, l’assessore Scajola parteciperà, alle 11 a villa Boselli ad Arma di Taggia, alla 74esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro organizzata da Amnil. Alle 12.30 incontrerà la Croce Verde di Taggia mentre alle 13.30 sarà a Imperia, borgo Marina, per l'ultima gara di pesca della stagione dell'associazione Stella Maris. Alle 14.30 si sposterà nell’entroterra prima a Montegrosso Pian Latte per la tradizionale Festa della Castagna, giunta alla sua 53esima edizione e poi ad Aquila d’Arroscia, dalle ore 16, per i festeggiamenti in occasione di Santa Reparata.