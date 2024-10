Elezioni regionali domenica 27 e lunedì 28 ottobre: ecco come si vota, il vademecum per esprimere la propria preferenza

È stato pubblicato oggi sui social e sul sito della Regione Liguria un video esplicativo sulle modalità di voto per le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre prossimi. Si voterà per eleggere il presidente della giunta regionale e i 30 componenti del consiglio regionale: i seggi saranno aperti domenica 27 dalle 7 alle 23 e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15.

Per votare è necessario un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. In caso non si avesse la tessera, o la si abbia smarrita, è possibile richiederla all'ufficio elettorale del proprio Comune di residenza, anche nei giorni delle elezioni.

Chi si recherà alle urne riceverà una scheda di colore verde. Per esprimere il voto è possibile:

• tracciare un segno sul nome del candidato presidente;

• oppure, tracciare un segno sul nome del candidato presidente e su una lista a lui collegata o tracciare un segno solo su una delle liste a lui collegata. In quest’ultimo, caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato;

• oppure, è possibile tracciare un segno sul nome del candidato presidente e su una lista a lui non collegata (voto disgiunto);

È possibile esprimere una o due preferenze, all’interno della stessa lista, indicando il cognome, oppure nome e cognome in caso di omonimia. Nel caso si esprimano due preferenze, queste devono indicare due persone di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.