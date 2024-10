Santo Stefano al Mare, domani al Murr la presentazione del nuovo libro per bambini di Remo Ferretti

Sabato 12 ottobre, alle ore 17:00, presso il Murr – Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al Mare (ex stazione) sul Lungomare Cristoforo Colombo si trasformerà in un palcoscenico incantato per piccoli e adulti.

Remo Ferretti presenterà il suo nuovo libro per bambini, “Le favolose” edito da Antea Edizioni di Angelo Giudici.

Un'opera che promette di far viaggiare i giovani lettori in mondi fantastici, stimolando la loro immaginazione e creatività.

A dialogare con l'autore sarà Marcello Pallini, Sindaco di Santo Stefano al Mare.

Appuntamento imperdibile.

Ingresso libero.