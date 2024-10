Ventimiglia: accoltellamento di ieri pomeriggio in piazza della Libertà, condannati ad un anno i due colpevoli

Sono stati condannati ad un anno di reclusione con la pena sospesa, i due extracomunitari che, nel pomeriggio di ieri ed al culmine di una lite iniziata di fronte alla stazione, hanno colpito con alcune coltellate ad una gamba, un 20enne migrante, in piazza della Libertà di fronte al Comune. Secondo una prima ricostruzione una decina di migranti sono entrati in contatto tra loro tra via della Stazione e piazza della Libertà dove, al culmine di una lite, scoppiata per motivi ancora in via d’accertamento, è stato tirato fuori un coltello.

Il giovane di 20 anni è stato ferito a una gamba e così è stato soccorso sul posto dal personale medico del 118 insieme a un’ambulanza della Croce Verde Intemelia. Due agenti della polizia locale, che stavano transitando in quel momento a bordo delle moto per svolgere i quotidiani controlli in città, hanno fermato due dei tanti extracomunitari presenti, che sembra abbiano colpito con diverse coltellate il 'rivale'. Sono, poi, giunti anche gli agenti della polizia di frontiera, i carabinieri e la guardia di finanza. I due colpevoli sono stati portati in caserma per gli accertamenti del caso e, questa mattina processati. Il ferito è stato, invece, trasportato in ospedale, in codice giallo di media gravità.