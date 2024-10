A Badalucco il distributore ha finalmente riaperto, il sindaco Orengo: "Un servizio fondamentale per l'intera valle" (Foto)

Dopo oltre quattro mesi di lavori, ha finalmente riaperto il distributore di gasolio e benzina situato nel centro del paese, a Badalucco. L’impianto, che aveva chiuso a inizio anno per interventi di ristrutturazione e ammodernamento, è tornato operativo da giovedì 10 ottobre, riportando un importante servizio per la comunità locale e per i numerosi turisti che frequentano la zona.

“Si tratta di un servizio fondamentale per Badalucco e per tutta la Valle Argentina", afferma il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo. "Un servizio essenziale soprattutto per chi lavora in campagna o per i nostri anziani. Siamo riusciti, dopo diversi mesi, a risolvere una situazione che oggettivamente non andava bene e recava disagi. Ci tengo a ringraziare pubblicamente Centro Petroli e Massimo Calvi, e tutti i loro collaboratori, per il lavoro svolto”.

I lavori di ristrutturazione, mirati a migliorare la sicurezza e l’efficienza del distributore, hanno permesso di rinnovare l’impianto e adeguarlo alle normative più recenti. Ora, la stazione di servizio è dotata di nuove pompe di erogazione e di un sistema di pagamento automatico, che consentirà agli automobilisti di rifornirsi in autonomia anche durante le ore di chiusura del punto vendita.

Attenzione però, guai a chi utilizzerà il piazzale per sostare con i propri veicoli: il Comune ha già previsto pene severe. “Abbiamo fatto un accordo con un carro attrezzi per far sì che la gente non posteggi all'interno dell'area destinata al distributore. Chi lo farà, verrà punito in maniera rigorosa. Chiediamo a tutti un minimo di attenzione e collaborazione”.

La riapertura del distributore era molto attesa dai residenti, che negli ultimi mesi avevano dovuto recarsi nei paesi limitrofi per fare rifornimento. Il ritorno alla piena operatività rappresenta quindi un segnale di ripresa per Badalucco e un’opportunità per agevolare gli spostamenti quotidiani, sia per chi vive in paese che per i visitatori.