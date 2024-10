Scajola replica ad Orlando “Su formazione e lavoro investimenti senza precedenti"

“Tra lunghi periodi romani ed elezioni in Emilia Romagna il candidato Orlando dimostra, ancora una volta, di sapere ben poco della Liguria. Sulla formazione e sul lavoro negli ultimi anni abbiamo fatto investimenti senza precedenti che hanno portato a una decisa decrescita dei Neet (giovani che non studiano e non lavorano), scesi di oltre 9 punti percentuali negli ultimi tre anni e, più in generale, a centinaia di nuovi posti di lavoro per i nostri ragazzi”. Si esprime così l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola nel replicare al candidato presidente del centrosinistra Andrea Orlando sul tema formazione e lavoro.

“Abbiamo stanziato il 100% delle risorse del Fondo sociale europeo 2014/2020 - prosegue Scajola - e, al momento, abbiamo già programmato oltre 190 milioni di euro sul settennato 2021/2027. Sono migliaia i giovani coinvolti nei nostri corsi di formazione. Abbiamo dato risposte a chi cercava occupazione, ma anche alle aziende bisognose di personale. Le premialità? Un’ottima idea. Peccato però che sia già stata messa più volte in pratica, sul campo e non a parole, dal centrodestra e dalla nostra amministrazione. Il bando ‘Formare per occupare’ è esempio di ciò, un patto con le aziende che hanno l’obbligo di assumere almeno il 60% dei partecipanti ai corsi, ma si possono citare anche i bonus assunzionali nel settore del turismo, del commercio e dell’artigianato che hanno dato e stanno dando risultati straordinari per la crescita dell’occupazione. Abbiamo inoltre investito fortemente sul sistema Its (Istituti Tecnologici Superiori) affermandoci come una delle migliori regioni italiane con il 90% di chi termina i percorsi formativi impiegato entro sei mesi”.

“Nessuno ha mai negato le difficoltà della nostra regione - conclude Scajola - ma ci siamo tirati su le maniche per migliorare e i dati lo dimostrano. L’unica narrazione fasulla è quella del candidato Orlando più propenso alle storie che al lavoro”.