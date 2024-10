La sanremese Nessie Guerra nuovamente in diretta dall'Egitto su 'Chi l'ha Visto' "Voglio solo liberare mia figlia"

Nuovo intervento su ‘Chi l’ha visto’ su Rai 3 per Nessie Guerra, la giovane sanremese originaria di Ceriana ma residente a Sanremo, bloccata in Egitto con la figlia. Il marito Tamer, lo ricordiamo, ha infatti sequestrato i documenti della figlia bloccandola di fatto nel Paese africano. Oltre ad aver denunciato la moglie per adulterio, reato per cui Nessie ha già trascorso un giorno in carcere e rischia di finire a processo.

Nessie è sempre bloccata in un appartamento in una località segreta dell’Egitto per evitare le invettive del marito. “Abbiamo sempre paura – ha detto Nessie – e chiediamo aiuto al Governo per poter uscire da questa situazione. Mia figlia cresce chiusa in quattro mura e, quando sente i bambini giocare sotto mi chiede di uscire ma non possiamo farlo. E’ una sorta di prigione”.

La donna è stata accusata (e poi assolta) dal marito per il reato di adulterio. Ora cosa potrà accadere? “Con il nuovo avvocato – ha detto – sembra che la situazione si possa sbloccare. Io devo difendere mia figlia da un genitore pregiudicato che è psicopatico e violento. Dobbiamo tutelare la bambina ed io voglio solo tornare a casa dai miei genitori insieme a mia figlia”.

Nessie Guerra è assistita continuamente dall’ambasciata d’Italia al Cairo, anche se la situazione è purtroppo ancora di stallo.