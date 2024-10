Elezioni regionali, presentati le candidate e i candidati imperiesi delle liste civiche a sostegno di Andrea Orlando

Presentate anche in provincia di Imperia le due liste civiche a sostegno del candidato presidente della Regione Liguria Andrea Orlando, alle elezioni del 27 e 28 ottobre.

Per la lista civica “Liguri a testa alta”

Alessandra Giussani

Giovanni Battista Musso

Ernestina Asinari

Angelo Roberto Manduca

Per la lista civica “Andrea Orlando Presidente”

Gabriella Manfredi

Leandro Faraldi

Daniela Cassini

Roberto Trutalli

Per la compagine “Liguri a testa alta” presenti Alessandra Giussani, da molti anni attiva in ambito politico-sociale e vice presidente di Progetto Comune, l'agente immobiliare Giovanni Battista Musso di Imperia e la pensionata, ma attivissima, Ernestina Asinari. La loro dichiarazione unitaria non si è fatta attendere: “La nostra volontà politica è porre al centro del dibattito il territorio, la sanità, il lavoro. La Liguria ha un grande e inespresso patrimonio naturale e sociale, le problematiche sono numerose. L'obiettivo che facciamo nostro è quello di costruire una Liguria inclusiva, dove nessuno si senta lasciato indietro. Abbiamo, lo vediamo ogni giorno, un territorio particolarmente fragile e di commovente bellezza, quasi che le potenzialità e le criticità andassero di pari passo. Vogliamo che la nostra regione si sviluppi in maniera sostenibile e che la sanità sia accessibile a tutti, con un sistema pubblico efficiente che rimetta al centro la persona, non il profitto”.

"Spero che l'onda che è partita da Sanremo con la candidatura Fellegara e che ha riavvicinato tante parte della sinistra - ha sottolineato Alessandra Giussani - abbia una carica vitale tale da arrivare fino a Genova. Il tempo è scaduto. La Sanità, come tutti i settori, pagano e hanno pagato troppo sotto gli anni di governatorato Toti. La Liguria non può più attendere. Un terzo dei medici di famiglia mancanti in regione...mancano nell'imperiese! Vuol dire che in rapporto al numero di residenti, dati alla mano, è la provincia più in sofferenza. Per non parlare degli specialisti, introvabili".

Giovanni Battista Musso, guida turistica nell'entroterra, aggiunge: "Il territorio va ripensato come occasione di un turismo esperienziale, anche per dare nuove opportunità di lavoro giovanile, rilanciando ad esempio vecchie colture come per l'aglio di Vessalico, che diventano così veicolo per l'economia e il turismo. E' importante ridare coraggio e sostegno alle associazioni". L'intervento di Ernestina Asinari che con la fine dell'anno si considererà ufficialmente in pensione con la chiusura della sua azienda agricola, esprime tutto l'orgoglio di essere "Ligure a testa alta", contro una destra che nega l'esistenza del cambiamento climatico e non manutiene opportunamente aspetti critici come gli alvei dei fiumi.

Alla Società Operaia Mutuo Soccorso a Imperia presentati anche Gabriella Manfredi, Leandro Faraldi, Daniela Cassini e, ancorché assente, Roberto Trutalli per la lista "Andrea Orlando Presidente". L'intervento dei primi due, Faraldi e Manfredi, entrambi medici, si è incentrato sulle problematiche legate al precipitare delle prestazioni negli ospedali in provincia. Manfredi ha sottolineato una volta di più la capacità di Orlando di ascoltare "la base", punto imprescindibile da cui bisogna ripartire. Daniela Cassini ha invece chiosato sulla scarsa trasparenza e partecipazione della passata amministrazione Toti e sulla necessità di mettere in luce la grande bellezza della Liguria: "Ambiente e cultura non devono essere pensati come argomenti di corollario, perché abbiamo un grande patrimonio storico, architettonico e botanico!"

