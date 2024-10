Dalle passerelle della moda milanese al Lions Club Bordighera Otto Luoghi con ‘Dalla moda al cuore’

Il Lions Club Bordighera Otto luoghi, in questo anno sociale presieduto da Delia Sabbieti, è particolarmente attento ai service che si dedicano alla prevenzione, alla ricerca scientifica, alla diagnosi precoce e, per la prima volta, ad essere di supporto, in un ambito non strettamente terapeutico ma di grande importanza anche da un punto di vista emotivo, nell’affrontare alcuni effetti collaterali delle terapie chemioterapiche e/o radioterapiche.

L’idea di organizzare il service ‘Dalla moda al cuore’ è nata grazie alla grande sensibilità di una socia che lo ha pensato come la naturale prosecuzione di una conferenza dove la giornalista, inviata Rai, Daniela Cuzzolin Oberosler racconterà il mondo della moda. La moda ha come obiettivo principale quello di enfatizzare la bellezza, in particolare delle donne, il service si prefigge di valorizzare e supportare “la bellezza delle donne anche nelle sfide più difficili” raccogliendo fondi, ad offerta libera (un ciclamino bianco vi ringrazierà), per l’acquisto di creme e prodotti cosmetici appositamente studiati per le esigenze della pelle dei pazienti oncologici. La conferenza si terrà sabato 2 novembre alle 18:30, ospitata dall’outlet di Valle Armea a Sanremo.

Al termine della conferenza i soci del Club saranno a disposizione per fornire i dettagli del service, dalla finalità alle proprietà specifiche dei prodotti che, una volta acquistati, saranno consegnati al reparto dell’ospedale di Sanremo per la distribuzione diretta. La serata proseguirà con la cena presso “AdHoc”, all’interno della struttura.