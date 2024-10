Cinque escursioni in Liguria per le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali escursionistiche

La Liguria partecipa alla 6a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con focus specifici sulla natura e la sua biodiversità, le tematiche dell’economia circolare e del turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità - Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia, Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni) e il sostegno di Marsh.

Fra le proposte segnaliamo, il 26 ottobre il cammino su “Il Monte Caucaso da Barbagelata”per scoprire la biodiversità presente in questa "Zona Speciale di Conservazione". Il giorno dopo, domenica 27 ottobre, si può invece andare al borgo di Verdeggia per una escursione dal titolo “Come aquile sulla valle argentina”, fra boschi antichi, strade militari, tante storie e panorami degni dell'aquila maestosa.

“La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese” – dichiara Guglielmo Ruggiero, presidente AIGAE – “Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute”.

Per info e dettagli per le escursioni https://www.aigae.org/camminanatura-2024/?regione=Liguria