Ventimiglia: domenica prossima torna nella città di confine l’appuntamento con ‘Monaco Kids Tour’

Reduce da un fantastico inizio di stagione (primo in Ligue 1 e con quattro punti conquistati nelle prime due partite di Champions League), l'AS Monaco non dimentica i propri tifosi e, anche quest'anno, andrà incontro ai più giovani sostenitori con l'AS Monaco Kids Tour. Per il terzo anno consecutivo la carovana biancorossa si dirigerà in Italia e, così come lo scorso anno, sarà Ventimiglia ad ospitare l'evento.

Domenica prossima, dalle 10 alle 17, tutte le attività del Kids Tour saranno liberamente accessibili in Piazza della Libertà. Per tutta la durata dell’evento ci saranno in palio numerosi premi, tra cui una maglia autografata da uno dei giocatori e inviti allo Stadio Louis-II.