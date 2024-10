Sanremo e Bajardo protagoniste delle Giornate FAI di Autunno: due giorni dedicati ad Antonio Rubino e Italo Calvino (Foto e video)

Il weekend del 12 e 13 ottobre vedrà la Riviera di Ponente animarsi con la tredicesima edizione delle Giornate FAI di Autunno, organizzate dal Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) e dedicate quest'anno alla figura poliedrica di Antonio Rubino, in un suggestivo percorso tra Sanremo e Bajardo. L'iniziativa, che si svolgerà su due giornate, promette di coinvolgere residenti e turisti in un viaggio tra arte, storia e natura alla scoperta del patrimonio culturale della provincia di Imperia.

L'evento prenderà il via sabato 12 ottobre presso il Museo Civico di Sanremo con “Aspettando Bajardo tra Calvino e Rubino”, un pomeriggio di approfondimenti e visite guidate per riscoprire i legami tra Italo Calvino e Antonio Rubino. L'incontro, che avrà luogo dalle 15:00 alle 18:00, vedrà la storica dell’arte Chiara Tonet accompagnare i visitatori in una visita esclusiva alla sala dedicata al fumettista sanremese. A seguire, dalle 16:30 alle 17:30, Marco Cassini, Loretta Marchi e Silvia Pavanello condurranno un avvincente percorso per esplorare la vita e il percorso artistico dei due protagonisti, i cui racconti e opere hanno contribuito a plasmare la storia culturale del Ponente ligure.

La giornata di domenica 13 ottobre, invece, sarà dedicata interamente al borgo di Bajardo, definito “Il Tibet della Val Nervia” dal giornalista Alberto Cane per la sua posizione suggestiva e dominante sulla vallata. Dalle 10:00 alle 18:00, i visitatori potranno immergersi nella storia, nelle leggende e nelle tradizioni del paese, partecipando a visite guidate e laboratori allestiti nei luoghi più iconici del borgo.

“Quest’anno le sorprese raddoppiano,” ha dichiarato la capodelegazione FAI di Imperia, Maria Carmen Lanteri. “Proponiamo infatti un itinerario tematico che unisce idealmente due territori, il Comune di Sanremo e il Comune di Bajardo, attraverso la figura dell'artista poliedrico Antonio Rubino, nato a Sanremo nel 1880 e morto a Bajardo nel 1964. Questo percorso mira a valorizzare non solo il legame tra Rubino e il territorio, ma anche il patrimonio culturale e paesaggistico della nostra provincia.”

Le stradine di Bajardo si animeranno con eventi culturali, tra cui una mostra dedicata a Rubino, letture teatrali e concerti. “Il nostro obiettivo è celebrare Antonio Rubino, un artista che ha dato lustro al territorio, e Italo Calvino, che della nostra città è stato un autentico narratore,” ha sottolineato l’assessore alla Cultura di Sanremo, Enza Dedali.

Il sindaco di Bajardo, Remo Moraglia, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: “Sarà un’occasione molto importante per Bajardo, che avrà la possibilità di far conoscere a una vasta platea di visitatori la ricchezza della nostra storia, della cultura e del patrimonio artistico, con l’apertura al pubblico di luoghi che sono accessibili solo in occasioni particolari.”

Tra le attività previste per la giornata del 13 ottobre a Bajardo ci sarà anche una passeggiata naturalistica, con tre partenze distinte (9:30, 11:30 e 14:30) e un percorso di 4 km che, partendo dalla chiesina di San Rocco, attraverserà il bosco fino al Santuario di Nostra Signora Assunta di Berzi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nei paesaggi incontaminati della vallata.

“Attraverso le tante leggende orali, i racconti di Calvino e di Rubino e le illustrazioni di quest’ultimo, andremo alla scoperta di un luogo unico del nostro entroterra,” ha aggiunto Alberto Ammirati, capogruppo FAI Giovani di Imperia. “Saranno due giorni pieni di sorprese, cultura e tanto divertimento.”

Le Giornate FAI di Autunno sono anche un’importante occasione per sostenere la Fondazione e le sue attività. Durante l’evento sarà possibile iscriversi o rinnovare la propria tessera FAI e contribuire alla tutela del patrimonio artistico e naturale italiano. Per maggiori dettagli e per la prenotazione delle attività è possibile contattare il gruppo FAI Imperia tramite WhatsApp al numero 391 104 2608 o via email all’indirizzo imperia@faigiovani.fondoambiente.it.