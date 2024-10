Sanremo: a ottobre due nuovi appuntamenti della Fondazione ‘L’Uomo e il Pellicano’ di Alberto Guglielmi Manzoni

Tornano gli appuntamenti organizzati dalla FONDAZIONE “L’UOMO E IL PELLICANO” ETS, ente che dal 2023 si occupa di cultura e filantropia e si ispira all’opera e al messaggio etico del medico-missionario alsaziano, nonché premio Nobel per la Pace, Albert Schweitzer (1875-1965): a ottobre la Fondazione Operaia Sanremese (FOS) di Sanremo (Imperia) ospiterà due nuovi eventi culturali e filantropici.

Il 19 ottobre alle ore 17.00 si terrà l’evento musicale benefico Note solidali per gli animali a favore del canile-gattile di Sanremo. Si esibiranno in concerto i musicisti Vitaliano Gallo (fagotto) e Cristina Noris (clarinetto). L’evento vedrà gli interventi di Alberto Guglielmi Manzoni, presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, e Stefano Modena, guarda zoofila e presidente E.N.P.A. Sanremo. Partner dell’evento Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Inner Wheel Club Sanremo, Lions Club Sanremo Host, Club per l’UNESCO OdV, Soroptimist Club Sanremo, UNITRE Sanremo. Ingresso libero.

Il 23 ottobre alle ore 17.00, sempre presso la Federazione Operaia Sanremese (FOS), si terrà la presentazione di carattere divulgativo-scientifico La matematica nell’evoluzione delle piante con il botanico e scrittore Claudio Littardi. Presenta e modera l’evento il Presidente della Fondazione l’Uomo e il Pellicano Alberto Guglielmi Manzoni. Ingresso libero.