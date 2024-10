Anche in Liguria sorgono i Villaggi delle zucche: a ZollaMania l'evento dedicato al simbolo di Halloween (Foto)

Anche quest'anno, in Liguria, nello specifico a Sanremo (poco sopra l’abitato di Bussana), sorgerà il ‘Villaggio delle zucche’: l'evento, tradizionalmente organizzato in molte località del Nord Italia, in cui è possibile decorare e pitturare i ‘frutti arancioni’, noti in tutto il mondo come simbolo di Halloween e dell'autunno in generale, torna a ZollaMania per il secondo anno consecutivo.

A dare vita al villaggio sono state due imprenditrici agricole del territorio, Stefania Crespi e Barbara Piro che, con ZollaMania, hanno voluto portare in regione una ‘chimera’ per tutti i bimbi e le famiglie, seppur nella nostra provincia non sia ancora ben radicata come consuetudine.

"Nel corso di tutti i fine settimana di ottobre – dicono Stefania e Barbara - apriremo le porte della nostra azienda agricola a persone di tutte le età, così che grandi e piccini possano divertirsi con le zucche e non solo! Abbiamo organizzato per la prima volta ‘il villaggio delle zucche’ lo scorso anno e abbiamo notato un grande entusiasmo da parte dei visitatori che hanno partecipato. Ottimo risultato anche nel primo weekend di quest'anno, tante le famiglie che hanno partecipato pitturando, osservando e divertendosi con zucche e amici pelosi".

La decorazione delle zucche è sicuramente l'evento clou, ma la visita nell'azienda agricola offre molto di più. Cominciando dalla visita in fattoria che accoglie circa 150 animali di diverse specie, passando per un'area giochi dedicata ai bimbi di tutte le età e un punto ristoro dove potersi rifocillare e ‘ricaricare’, in modo da permettere a tutti i visitatori di poter passare un'intera giornata a contatto con la natura.

Oltre a queste attività, in ogni weekend del Villaggio delle zucche, le due proprietarie hanno organizzato eventi ‘extra’ (da scoprire solo arrivati a Zolla) ai quali gli ospiti potranno partecipare.

Tra gli eventi extra spicca nella domenica conclusiva, 27 ottobre, la sfilata delle maschere con tanto di premi: una manifestazione che coinvolgerà non solo i bambini ma anche i genitori, che potranno partecipare, divertirsi e assicurarsi un piccolo premio ognuno.

Per partecipare alle giornate è richiesta la prenotazione al fine di offrire la miglior esperienza possibile. È sufficiente un messaggio WhatsApp al numero 3382080882 e verranno fornite tutte le informazioni del caso. Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social di Zollamania.