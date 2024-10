Maltempo sulla nostra provincia: allagamenti nella zona di Pigna e tubi trasportati dal torrente Argentina (Foto e Video)

Al momento non si registrano gravi danni sulla nostra provincia per il maltempo che si è abbattuto fino a poche ore fa, con piogge insistenti, in particolare nell’alta zona della Val Nervia.

Non si registrano importanti interventi dei Vigili del Fuoco se non quello portato a termine intorno alle 16 sotto un ponte del fiume Roya, dove si era rifugiato un migrante. I pompieri lo hanno tratto in salvo, evitando che potesse essere travolto dalle acque.

I problemi più grossi si sono registrati a Pigna e in particolare in frazione Buggio, dove il rio La Valle ha nuovamente fatto cadere ettolitri d’acqua sporca, mettendo in apprensione i residenti. “È andata bene – ci ha detto il Sindaco Roberto Trutalli - che non si è bloccata la strada ma la caduta dell’acqua è stata a tratti impressionante, anche dai muri di contenimento. I danni sono stati evitati grazie all’intervento tempestivo di alcuni residenti che, con una ruspa ed insieme ad alcuni operai, hanno evitato che l’acqua potesse intasare le strade, arrivando in paese”.

Il primo cittadino di Pigna, in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito la nostra provincia, ha nuovamente chiesto un intervento delle amministrazioni Provinciale e Regionale, per finanziare opere di contenimento in modo da evitare danni in futuro.

Un altro torrente in piena è l’Argentina, che ha visto l’arrivo dell’acqua caduta a monte arrivare fino al mare, trascinando rami e alcuni tubi di grosse dimensioni, forse lasciati sul greto, in attesa di essere installati.