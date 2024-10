Ricominciano le innumerevole e diversificate iniziative del centro sociale "Le Cinque Torri" di Vallecrosia. Domenica pomeriggio è, infatti, ripresa l'attività del ballo.

In tanti si sono ritrovati nella sala polivalente, sul solettone sud, per ballare in coppia o in gruppo. Un'iniziativa che ha fatto divertire tutti i soci.

Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Armando Biasi e il vicesindaco Marilena Piardi che hanno approfittato per fare gli auguri a tutti per la festa dei nonni.