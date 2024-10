Ospiti del 'Franchiolo' e della 'Le Grange' entusiasti per la prima edizione della 'Taxiterapia on Tour' (Foto)

Si è svolta sabato scorso, nelle strutture ‘B. Franchiolo’ e ‘Le Grange’ di Sanremo e Riva Ligure, la prima edizione del tanto atteso ‘Taxiterapia on Tour’. L’evento, organizzato dalla Fondazione ‘Iolanda Ferrara’ e da XRT Scuderia in collaborazione con il gruppo KOS, ha avuto come principale obiettivo quello di regalare una giornata indimenticabile agli ospiti delle strutture.

I partecipanti hanno avuto l'opportunità unica di salire a bordo di iconiche auto da rally, vivendo l'emozione di una corsa all'insegna della felicità e della spensieratezza. L'iniziativa ha voluto sottolineare l'importanza del benessere emotivo degli ospiti, offrendo loro momenti di divertimento e connessione in un contesto speciale.

L'evento ha riscontrato un enorme successo, grazie anche al supporto degli organizzatori e dei volontari che hanno contribuito a rendere la giornata perfetta sotto ogni aspetto. “Siamo orgogliosi – evidenzia la dirigenza della fondazione ‘Iolanda Ferrara’ - insieme a XRT Scuderia, di aver realizzato un evento che ha portato gioia e sorrisi a chi ne aveva più bisogno”.

“Il sorriso degli ospiti mentre sfrecciavano a bordo delle nostre auto - ha dichiarato Michele Guccini, direttore delle strutture Franchiolo e le Grange - ci ha fatto capire quanto importanti siano iniziative come queste per migliorare la qualità della vita all'interno delle strutture". Il ‘Taxiterapia on Tour’ si pone come punto di partenza per future collaborazioni e progetti dedicati al benessere degli anziani, con l'augurio di poter ripetere l'evento nei prossimi anni.