In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia, incontro a Riva Ligure a cura  della sezione AID di Imperia

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre), la sezione AID di Imperia promuove un seminario di informazione e sensibilizzazione sui DSA pensato per approfondire le sfide e le opportunità legate all'inclusione scolastica degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Disturbi del neurosviluppo. L’incontro dal titolo ‘Neuro-Sfide: DSA, Sviluppo e Norme in Connessione - Esperti a confronto a Riva Ligure’ si terrà mercoledì 9 ottobre, dalle 16.30 alle 19.00 presso l'I.C. Pastonchi, nell' Aula magna della Scuola Secondaria di I grado di Riva Ligure (via Caravello 3).

"Obiettivo del corso - si spiega nel comunicato - è fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti pratici più efficaci per garantire un ambiente scolastico inclusivo e stimolante. Dopo una panoramica sui DSA e sui Disturbi del neurosviluppo si parlerà di strategie didattiche e metodologiche per supportare alunni con DSA e disturbi del neurosviluppo, approfondendo anche le normative vigenti in tema di inclusione scolastica per aggiornare gli insegnanti sulle nuove linee guida del MIUR riguardanti i DSA e promuovere la riflessione sugli strumenti di osservazione e valutazione per favorire l'inclusione. Interverranno Paola Bona Neuropsichiatra infantile, Francesca Loffredo e Alessandra Giacobbe psicologhe e psicoterapeute, Roberta Rota Presidente di AID Imperia, psicologa clinica e specializzanda in psicoterapia.

La partecipazione è gratuita e l'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Informazioni: 392 69 52 525 - Tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00 - imperia@aiditalia.org

VIVERE LA DISLESSIA a casa, a scuola, al lavoro

L’incontro rientra nel calendario delle iniziative che anticipano il XVIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Dislessia: ‘Vivere la dislessia a casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi’ in programma sabato 12 ottobre in presenza presso la Biblioteca San Domenico a Bologna, che in diretta streaming. Una giornata ricca di momenti di riflessione e condivisione, con oltre 40 relatori tra studenti e lavoratori con DSA, docenti, genitori, professionisti socio-sanitari, rappresentanti del mondo delle imprese. Tra gli ospiti anche tre testimonial d'eccezione: la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, lo street artist Marco Abrate, in arte Rebor, vincitore del primo premio nella categoria street art alla biennale di Venezia 2022, e il giovane attore Liam Nicolosi, uno dei protagonisti della serie TV ‘Di4ri’.

Per partecipare, sia in presenza sia da remoto, è richiesta iscrizione, compilando i moduli presenti sul sito www.aiditalia.org.

Programma completo qui: https://www.aiditalia.org/eventi/xviii-congresso-nazionale-aid-vivere-la-dislessia-a-casa-a-scuola-al-lavoro