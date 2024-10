Andrea Orlando fa tappa anche a Sanremo e tocca il tema del trasporto pubblico: prima un giro sul bus, poi la riunione con i sindacati (Foto e video)

Nella giornata di oggi, Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione, ha visitato la Riviera di Ponente, con una tappa particolare a Sanremo. Arrivato in città intorno alle 10.30, Orlando ha voluto porre l'accento su uno dei temi centrali della sua campagna elettorale: il trasporto pubblico locale.

Dopo essere arrivato in auto (inizialmente era previsto arrivasse in treno, ma causa ritardi ha optato per il piano B), il candidato ha raggiunto piazza Colombo, una delle aree nevralgiche di Sanremo, e si è recato alla fermata dei bus, dove ha preso un pullman diretto verso la sede della Riviera Trasporti in via Zeffiro Massa. Accompagnato dai vertici delle sigle sindacali provinciali, si è confrontato con loro sulle problematiche e sulle prospettive future del settore, esprimendo l’intenzione di lavorare per un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile.

La visita a Sanremo è stata solo una delle tappe del tour che Andrea Orlando ha intrapreso nella Riviera di Ponente. La giornata è iniziata alle 8:30 con un incontro al Consorzio Irriguo di San Lorenzo al Mare, dove sono stati affrontati temi legati all'agricoltura e alla gestione delle risorse idriche. Successivamente, il viaggio fino a Sanremo ha rappresentato l’occasione per riflettere sulle infrastrutture e sulle necessità di miglioramento della mobilità pubblica nella regione.

Dopo l’incontro con i sindacati, Orlando ha proseguito con la presentazione ufficiale delle liste in via Santa Lucia 14 a Imperia, dove ha illustrato i punti salienti del suo programma elettorale. Nel pomeriggio, alle 15:00, farà tappa a Diano Marina per un incontro con i rappresentanti della Confcommercio in Corso Roma 106, per discutere delle sfide che il settore del commercio e del turismo devono affrontare in questo periodo di ripresa economica.

Durante l’incontro a Sanremo, Andrea Orlando ha sottolineato l’importanza di investire nel trasporto pubblico locale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e ridurre l’impatto ambientale: “Una rete di trasporti efficiente e capillare è essenziale per lo sviluppo della nostra regione. Dobbiamo garantire a tutti i cittadini un servizio adeguato, puntuale e sostenibile. Solo così potremo rilanciare il territorio e promuovere un turismo più consapevole”.