Vallecrosia: al via corso di teatro per bambini tenuto da Barbara Scaringella, allieva del famoso acting coach Danny Lemmo, membro a vita dell' Actor Studio di New York

A partire dal prossimo martedì 5 novembre, alle ore 17, presso il teatro S. Rocco di Vallecrosia inizierà il corso di teatro per bambini tenuto da Barbara Scaringella, allieva del famoso acting coach Danny Lemmo, membro a vita dell' Actor Studio di New York.

"Già questo fa capire - si spiega nel comunicato - che non sarà un corso di teatro come tutti gli altri, infatti con il metodo Strasberg i partecipanti impareranno come immedesimarsi totalmente nel personaggio interpretato, acquisendo una grande consapevolezza delle proprie emozioni e lavorando in profondità su se stessi per utilizzare le sensazioni e i ricordi al fine di raggiungere il massimo realismo durante la recita.

Questo metodo è già stato sperimentato con successo sui bambini, permettendo di raggiungere in pochi mesi un livello di autenticità e di spontaneità assolutamente notevole.

Il corso si configura come un vero e proprio laboratorio, durante il quale gli allievi acquisiranno, oltre alle basi delle tecniche di recitazione, anche tutti gli altri aspetti fondamentali nella preparazione di uno spettacolo teatrale, come la scrittura del soggetto e della sceneggiatura, la progettazione e preparazione della scenografia, la gestione delle luci e dei suoni, la preparazione della colonna sonora, la regia, la coreografia.

Tutto questo è possibile grazie al fatto che le lezioni sono finalizzate fin da subito alla rappresentazione di uno spettacolo originale, da eseguire a fine corso davanti ad un vero pubblico, e questo permette di motivare i bambini, oltre al fatto che tutto il processo di creazione dello spettacolo è gestito in maniera assolutamente collettiva, guidando i bambini e responsabilizzandoli in modo da farli sentire parte integrante di un progetto importante.

In fondo giova ricordare che il metodo Strasberg aiuta molto nel liberare i bambini dai condizionamenti della società moderna, a combattere la timidezza e a recuperare il senso della realtà, che purtroppo i bambini tendono a perdere a causa dell' abuso di cellulari, videogiochi e televisione.

Per ulteriori informazioni e per un colloquio senza impegno si invitano gli interessati a contattare direttamente l'insegnante al numero 345 4917359".