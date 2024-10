Ospedaletti: dalla prossima settima a metà novembre l'appuntamento con 'Libri d'Autunno con le MusE'

Dopo il Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile 2024, l’Organizzazione di Volontariato Le MusE prosegue il suo percorso culturale con la rassegna letteraria Libri d’Autunno con Le MusE, che si terrà dall’11 ottobre al 15 novembre, alle ore 18.00, a La Piccola (ex scalo merci) di Ospedaletti. Si comincia l’11 ottobre con Cristina Rava che presenta con la giornalista Viviana Spada il suo ultimo giallo “Dalla parte del ragno”. La storia inizia con un avvocato che dà i numeri e che si spoglia per strada in pieno centro storico di Albenga, fino al sopraggiungere della polizia e dell’ambulanza che eseguono un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio.

Si prosegue 25 ottobre con “Verde mare, blu profondo”, un romanzo corale tutto al femminile, due storie parallele che raccontano la guerra in Siria e la morte viste dagli occhi di una bambina e di una madre, ma che ci parlano anche di speranza e solidarietà, dell’autrice Daniela Mencarelli Hofmann che conversa con la giornalista Gabriella Benedetti. L’8 novembre è la volta de “Le signore dei giochi” un thriller che inizia con un flashback, una corsa disperata di una delle protagoniste, ferita al ventre, per poi tornare indietro di due settimane e raccontarci la vita di tre eccentriche signore torinesi, sensitive dedite a pratiche sensoriali. Nel passato di quelle che tutti chiamano le ziette si nasconde però un grande segreto. Daniela Mencarelli Hofmann dialogherà con l’autrice Valeria Bianchi Mian.

Il 15 novembre Emanuela Mortari, insieme a Gabriella Benedetti, presenta il suo romanzo “Connessione a rischio” che ci racconta la storia di una programmatrice trentenne di videogame che perde la testa per uno sconosciuto incontrato per caso sul treno. Le ricerche della protagonista, per rintracciare l’uomo, la portano nel bel mezzo di una storia più grande di lei.