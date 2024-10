Giornata mondiale della vista, lunedì 14 a Sanremo incontro organizzato dalla sezione imperiese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Lunedì 14 ottobre nella Sala Degli Specchi del Comune di Sanremo, con inizio alle ore 09:30, si svolgerà un incontro organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia



Il primo argomento concernerà la Giornata mondiale della vista indetta dall'OMS Organizzazione mondiale della sanità per giovedì 10 ottobre 2024 alla quale ha aderito lo I.A.P.B. Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità organizzando una campagna di sensibilizzazione e prevenzione della vista a cui partecipa anche l'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia distribuendo nella nostra provincia il materiale divulgativo appositamente predisposto (in allegato il volantino).

Inoltre il 14 ottobre sarà presente anche l'oculista imperiese Nadia Pollarolo che esporrà la fondamentale importanza della prevenzione per salvaguardare gli occhi.

Il secondo tema che sarà affrontato riguarda la Giornata nazionale del cane guida indetta ogni anno per il 16 ottobre, una ricorrenza voluta dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questi preziosi amici che, insieme al bastone bianco, rappresentano due ausili fondamentali per la mobilità delle persone non vedenti.

Al meeting sarà presente anche il componente del gruppo di lavoro IV dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti nazionale che tratta "Autonomia, vita indipendente e cani Guida" Vittorino Ilario Biglia che rivelerà importanti novità inerenti i cani di assistenza. Nel terzo punto, il Vice-Presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia Sig. Cesare Longordo, rendiconterà sull'andamento delle visite ortottiche ai bambini dai 3 agli 11 anni che si stanno svolgendo dal settembre del 2023 con la partecipazione di 9 club dei Lions del distretto 108Ia3 della nostra provincia.

Inoltre il Presidente dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia Fabrizio D'Alessandro consegnerà una targa al Governatore del distretto 108Ia3 Vincenzo Benza come segno di gratitudine e amicizia, per la preziosa collaborazione e il comune impegno nell’aiutare le persone con problemi di vista.