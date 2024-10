Trevia (Federalberghi): "Un evento per far crescere l'ospitalità in Liguria"

La Liguria di Ponente si prepara ad accogliere un evento di portata nazionale dedicato all'innovazione nel settore dell'ospitalità. Un'intera giornata dedicata alla formazione e al networking per gli operatori del settore turistico. L'evento dal titolo "Nuove tendenze Hospitality", che vedrà la partecipazione di esperti di settore provenienti da tutta Italia, si terrà presso la COOADI a San Bartolomeo al Mare il 24 ottobre dalle 9 alle 18. Ne parliamo con Davide Trevia, presidente della Federalberghi della Provincia di Imperia e Presidente della Federalberghi del Golfo Dianese, uno dei principali promotori dell'evento.

Presidente Trevia, ci racconta di questo importante evento del 24 ottobre?

“Certamente. C'è grande fermento all'interno del nostro consiglio direttivo. Un rinnovato entusiasmo ci sta portando a organizzare iniziative sempre più ambiziose e coinvolgenti per la nostra categoria. L'evento del 24 ottobre, "Nuove tendenze Hospitality, formazione e networking", ne è un esempio lampante. Abbiamo voluto creare un'occasione unica per gli operatori del settore, un momento di confronto e aggiornamento sulle ultime novità del mondo dell'ospitalità. Una giornata dedicata all’ospitalità dove 14 speech di valore tenuti da esperti autorevoli del settore, provenienti da tutta Italia sulle nuove tendenze dai big data alla brand reputation, passando dal breakfast fino al Walfare e 600 mq di area networking con oltre 40 aziende espositrici. Un format nuovo e ricco di contenuti per la Liguria di ponente e sopratutto gratuito, dedicato a tutti gli operatori dell’hospitality, dalle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere passando per la ristorazione, stabilimenti balneari e tutti gli attori del turismo”.

Quali sono gli obiettivi principali di questo evento e come pensate possa contribuire alla crescita del territorio?

“L'obiettivo principale è quello di offrire ai nostri associati e a tutti gli operatori del settore turistico gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato e migliorare la propria competitività. Vogliamo creare una rete di relazioni e promuovere la crescita professionale di tutti. Inoltre, crediamo che questo evento possa dare un forte impulso al nostro territorio, valorizzando le potenzialità della Liguria di Ponente e attraendo nuovi investimenti”.

L'evento si svolgerà presso la COOADI, una realtà molto importante per il territorio. Qual è il ruolo della cooperativa in questa iniziativa?

“La COOADI è un partner fondamentale per noi. È una cooperativa che è cresciuta negli anni, diventando un punto di riferimento per gli albergatori. Oggi offre una vasta gamma di servizi, dalla fornitura di prodotti alla gestione delle strutture. La loro collaborazione è stata determinante per la realizzazione di questo evento e siamo certi che continuerà a essere così in futuro”.

Lei ha sottolineato l'importanza della sinergia tra Federalberghi, COOADI e le istituzioni locali. In che modo questa collaborazione si concretizza?

“Stiamo lavorando in stretta collaborazione con il Comune di Diano Marina, il Comune di San Bartolomeo al Mare e la Camera di Commercio di Imperia. Crediamo che solo attraverso una sinergia tra pubblico e privato si possano raggiungere risultati importanti. Questa collaborazione ci permette di accedere a risorse e competenze che da soli non avremmo”.

Oltre a questo evento, quali altre iniziative sono in programma per il futuro?

“Abbiamo in programma altri eventi di grande rilievo. A fine febbraio o inizio marzo organizzeremo un altro appuntamento dedicato all'ospitalità. Stiamo lavorando per definire il programma e i dettagli, ma possiamo anticipare che sarà un'occasione altrettanto importante per confrontarsi e crescere insieme”.