Il Presidente f.f. Alessandro Piana replica al segretario DEM della provincia di Imperia: “Definire una persona oberata non vuol dire distratta, ma piena di impegni”

Il Presidente facente funzioni replica al segretario Dem della provincia di Imperia Cristian Quesada in merito alla 'difesa d’ufficio' del candidato della coalizione del centro sinistra Orlando:” Definire una persona oberata, non vuol dire distratta, ma piena di impegni. L’interpretazione dell’aggettivo da parte del segretario provinciale del Pd mi sembra abbastanza 'singolare'.” - afferma Alessandro Piana che prosegue: ”Per quanto concerne le faide interne, le apprendiamo dagli organi di stampa, per cui se il

Pd non vuole che vengano citate, suggerirei di 'lavare i panni sporchi in casa'. Infine, la mia riunione al Ministero degli Affari Regionali, che tanto agita gli animi di Orlando e dei suoi luogotenenti sul territorio, preciso che è stata la prima riunione operativa, che fa parte di un lungo percorso, iniziato nel 2016, sarò in scadenza, come dice Quesada, ma fino al 28/10 sarò Presidente facente funzioni della Regione Liguria ed è un mio DOVERE ISTITUZIONALE proseguire quanto è stato portato avanti fino ad oggi, a maggior ragione se la riunione viene convocata da un Ministro. Auguro a Quesada una buona campagna elettorale”.