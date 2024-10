Elezioni: il Segretario provinciale del partito democratico Cristian Quesada replica a Alessandro Piana sull'Autonomia Regionale

"Ho letto con attenzione le dichiarazioni di Alessandro Piana in merito all’autonomia regionale e mi sento in dovere di fare alcune precisazioni. Prima di tutto, mi sembra scorretto e fuorviante insinuare che gli impegni di Andrea Orlando, comprese le cene di raccolta fondi, lo portino a trascurare la Liguria. Orlando ha sempre dimostrato il suo impegno per il territorio e continua a farlo, anche mentre affronta le sfide politiche nazionali.

Riguardo alle affermazioni di Piana circa la capacità di Orlando di esprimere opinioni sull’autonomia regionale e la sua critica al ruolo di Piana come Presidente facente funzioni, è importante sottolineare che non si tratta di una questione di legittimità formale, ma di sostanza politica. Orlando ha il diritto e il dovere di esprimere le proprie posizioni, specialmente quando si tratta di questioni che riguardano il futuro della Liguria, così come ha fatto in passato e continua a fare. Inoltre, vorrei ricordare che Alessandro Piana è un Presidente facente funzioni in scadenza e, proprio per questo, non è legittimato a prendere decisioni di tale rilevanza sull’autonomia regionale. Per affrontare temi così importanti, è necessaria una guida stabile e legittimata dall’imminente voto popolare.

Il dibattito sull'autonomia regionale richiede un dibattito serio e approfondito sull’autonomia regionale, al di là delle rivendicazioni di parte. Criticare e portare avanti una visione diversa non significa dire “no a prescindere”, ma cercare di garantire che i cambiamenti proposti siano effettivamente nell’interesse della Liguria e dei suoi cittadini.

Infine, trovo inaccettabile che si tenti di screditare una figura come Andrea Orlando facendo leva su faide interne o presunti nervosismi. Al contrario, la nostra coalizione sta lavorando per costruire un progetto solido per la Liguria, basato su competenza e visione, elementi che evidentemente mancano a chi cerca di ridurre il dibattito a sterili polemiche personali.

Cristian Quesada Segretario provinciale del partito democratico".