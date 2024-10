Sanremo, tanti eventi e momenti di relax: un successo la prima giornata di "MareCultura" (Foto)

Un successo oltre le aspettative la prima giornata della quarta edizione di "MareCultura", tenutasi ieri presso Pian di Nave a Sanremo, location fantastica per eventi che celebrano artigianato, enogastronomia, laboratori, cultura, show cooking e intrattenimento. L’atmosfera vibrante ha accolto visitatori di ogni età, offrendo un ricco programma di attività.

Attorno a questo evento centrale si sono dispiegati numerosi stand di artigiani, spaziando dal food alla produzione di tessuti attraverso particolari tecniche digitali e naturali. Tra i vari espositori, è stata anche presente una selezione di cartine con la toponomastica dei nostri nonni e diversi stand dedicati alla lavanda Imperia, presentata in modi intriganti e creativi.

Non sono mancati gli show cooking di Giovanni Senese e Paola Chiolini, professionisti affermati e molto noti, che hanno riscosso un enorme successo. I due chef hanno deliziato i presenti con preparazioni culinarie di alta qualità, affiancate da spiegazioni dettagliate sui piatti proposti.

Davide, dell'associazione Delfini del Ponente, ha presentato in modo coinvolgente e competente le meraviglie dei nidi di tartarughine del nostro ponente ligure. Con filmati e immagini, ha condiviso informazioni preziose sulla schiusa e sull’importanza della salvaguardia di queste creature, simbolo della biodiversità del nostro mare. La schiusa delle uova ha rappresentato un evento eccezionale, soprattutto in provincia di Imperia, dove il monitoraggio dei nidi è un segno della crescente attenzione della comunità verso la natura.

La reazione della popolazione locale è stata inaspettatamente entusiasta e partecipativa. La gente ha dimostrato un'anima green e un'attenzione alla conservazione dell'ambiente davvero significativa, evidenziando quanto sia importante per tutti noi preservare il nostro ecosistema marino. L'affetto e l'impegno mostrati dai cittadini, uniti all'iniziativa dell'associazione, hanno reso l'evento non solo educativo ma anche un momento di orgoglio collettivo per la comunità.