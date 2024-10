Sanremo: Michela Boetto vince la 1a selezione del Campionato Nazionale 2025 delle Salse al Mortaio con l’Aglio di Vessalico (foto)

Grande Successo per la Prima Selezione del Campionato Nazionale 2025 delle Salse al Mortaio con l’Aglio di Vessalico vinto da Michela Boetto (Finale Ligure) .

La manifestazione “Mare Cultura” ha offerto una straordinaria vetrina per l’aglio di Vessalico, celebrato con la prima selezione del campionato nazionale 2025 delle salse al mortaio con questa eccellenza dell’alta Valle Arroscia. Questo appuntamento ha visto la partecipazione di 10 concorrenti provenienti da diverse regioni del Nord Italia e dalla Francia, che hanno dimostrato come la creatività possa valorizzare i prodotti del nostro territorio, esaltando le storie, la cultura e le tradizioni della cucina ligure.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Luciano Vazzano, Direttore di CNA di Imperia, si è svolto nella splendida location di Pia di Nave, una cornice straordinaria che ha richiamato tantissimi turisti che hanno potuto godere di una bellissima giornata con il mare di Sanremo come sfondo. La competizione, ideata da Franco Laureri e supportata da numerosi produttori locali aderenti a CNA, ha visto trionfare Michela Boetto che sarà una delle finaliste del campionato nazionale che si svolgerà nell’ambito della 265ª Fiera dell’Aglio di Vessalico, il prossimo 2 luglio 2025.

Una giuria d’eccezione, presieduta da Massimiliano Parodi, ha valutato le salse create dai concorrenti, tenendo conto di gusto, consistenza, aroma e, naturalmente, dell’utilizzo dell’Aglio di Vessalico.

Il sindaco di Vessalico, Flavio Manfredi, e Andrea Ferrari, presidente del comitato di tutela dell’Aglio di Vessalico, hanno sottolineato l’importanza di questa vetrina per la promozione non solo dell’aglio di Vessalico, ma di tutto l’entroterra ligure. Questo prodotto di eccellenza si conferma come un simbolo del territorio e un motore per lo sviluppo turistico della regione.

Luciano Vazzano, direttore della CNA di Imperia, ha dichiarato: “Questa iniziativa ha fatto da traino a questa edizione di Mare Cultura, portando un valore aggiunto significativo. Siamo orgogliosi di aver creato una kermesse che non solo celebra le eccellenze del nostro territorio, ma che contribuisce anche a promuovere la cultura e le tradizioni locali”.

Franco Laureri, ideatore del campionato, ha aggiunto: “Il campionato di salsa al mortaio con l’aglio di Vessalico non solo promuove questa eccellenza, ma valorizza l’intero territorio e tutti gli undici comuni che sono zona di produzione di questa eccellenza, trasformando questo aglio in un vero e proprio testimone del territorio”.

La prima giornata della manifestazione ha attirato numerosi turisti, che hanno potuto visitare gli stand e partecipare alle molteplici esperienze proposte, dedicate ad arte, cultura, cibo, meteorologia e intelligenza artificiale.

La prima selezione del campionato è stata organizzata in collaborazione con il Comitato di Tutela dell’Aglio di Vessalico, con il patrocinio del Comune di Vessalico e dell’Associazione Antiche Vie del Sale, e con il supporto del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure, di Calcagno Basilico, del Frantoio Sant’Agata Oneglia, dell’azienda Sciolè Mirella di Sanremo, del Panificio San Francesco di Sanremo e del Mercato Annonario di Sanremo