Sanremo: presentati i candidati per le regionali e la nuova sede di Indipendenza! (Foto)

Il movimento Indipendenza!, fondato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è pronto a dare battaglia alle prossime elezioni regionali con i propri candidati. Tra questi anche la sanremese Erica Martini, già in corsa per le amministrative cittadine e iscritta ai collegi di Genova e Imperia, che lo stesso Alemanno definisce un fiore all'occhiello del movimento, per la sua capacità di presenza sul territorio e comunicazione.

Il movimento è deciso a farsi sentire sul territorio, a cominciare proprio da Sanremo, dove è stato tagliato il nastro della neonata sede in via Roglio 17, aperta a chiunque voglia ascoltare le loro proposte.

"Su Sanremo - spiega il segretario Alemanno - chiederemo di modificare il contributo Rai per il Festival in modo da poter aiutare la città, puntando poi sul rilancio del turismo nel territorio, perché la ricaduta locale è troppo limitata rispetto all'importanza della kermesse. Poi - aggiunge - bisognerà discutere la questione delle spiagge, che si potrebbe risolvere facendo una legge come quella presente in Toscana che introduce indennizzi e regolamenta le aste per le spiagge, riducendo l'impatto per le piccole e medie imprese nel mercato del turismo".

Tra le questioni trattate da Alemanno anche la contrarietà ai rigassificatori di Vado Ligure, gli interventi sui trasporti e quelli definiti altrettanto importanti per prevenire il dissesto idrogeologico. Tutti progetti per cui Indipendenza! si pone come unica alternativa possibile: "Il centrosinistra ha storicamente governato questa Regione che non ha risolto nessuno dei problemi strutturali, ma anche per il centrodestra è stato un fallimento. Fino al patteggiamento di Toti si poteva dare il beneficio del dubbio, ma ora crediamo debbano pagare uno scotto per quanto successo. Noi vogliamo essere punto di partenza per un cambiamento".

"I problemi della Liguria sono tantissimi - fa eco il candidato alla presidenza Alessandro Rosson - il nostro slogan è padroni a casa nostra, perché né il centrosinistra né il centrodestra hanno tutelato i Liguri finora. Noi siamo qua per difendere gli interessi dei cittadini, per dimostrare che la politica sul territorio è presente e porteremo la nostra competenza e la nostra trasparenza in ogni azione di governo".