Escalation di aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria nel carcere di Sanremo, Pagani (UILPA): "Necessario implementare misure operative di rafforzamento di sicurezza attiva e passiva"

“Escalation di aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria a Valle Armea, tre in tre giorni, tre colleghi feriti con prognosi di 30 gg e 7 gg”. Ad informarne è Fabio Pagani, Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria.



“Dopo giorni di disordini, non si placano le aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria a Sanremo – spiega Pagani -. Da quanto apprendiamo, l’ultima aggressione quella di poche ore fa dove un detenuto originario del Sudan avrebbe preso a sprangate un Agente di Polizia penitenziaria. Ancora tensioni e disordini nelle carceri, soprattutto a Sanremo dove non si è certo nuovi a simili episodi. Cosa farà adesso il Dipartimento? Cosa aspetta il Provveditore ad intervenire? Quanto sta avvenendo nei penitenziari certifica la crisi del sistema e il fallimento complessivo della sua organizzazione e gestione. Crisi che non è affrontabile percorrendo scorciatoie e con la ricerca di capri espiatori. Devono essere attuate misure operative di rafforzamento di sicurezza attiva e passiva, anche mediante l’implementazione delle risorse umane, proporzionate alle accresciute esigenze, anche straordinarie, altrimenti Sanremo sarà un vero problema

“Temiamo, tuttavia, che in mancanza di interventi seri ed urgenti, non potrà andare sempre così. Se lo Stato c’è – conclude Pagani -, come ha recentemente sostenuto il Sottosegretario delegato Andrea Del Mastro, ammettendo evidentemente che si possa sospettare il contrario, deve dimostrarlo prevenendo e impedendo gli eventi a monte e non intervenendo a valle per tentare goffamente di riparare i danni prodotti”.