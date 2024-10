Viaggio ufficiale della Principessa Nina e di una delegazione del Principato di Seborga in India

Come già annunciato durante la Festa Nazionale di San Bernardo lo scorso 20 agosto, in questi ultimi giorni una delegazione del Principato di Seborga si è recata in India per un viaggio ufficiale, su invito del Sig. Harsh Vardhan Jain, Consigliere di S.A.S. la Principessa in India. Si è trattato del quarto viaggio ufficiale in India, dopo i precedenti del marzo 2016, dell’ottobre 2017 e del maggio 2018.

La delegazione è stata composta da S.A.S. la Principessa Nina, dal Segretario di Stato Mauro Carassale, dal Consigliere della Corona per la Difesa Franco Murduano e da alcuni Seborghini, tra i quali la Guardia Secondo Messali e la fotografa ufficiale del Principato di Seborga Kaidi-Katariin Knox.

Scopo del viaggio è stato promuovere il Principato di Seborga in questo Paese da un punto di vista storico-politico, turistico e commerciale. Inoltre, la delegazione è stata invitata per celebrare la nomina ufficiale di due nuovi Rappresentanti Esteri del Principato di Seborga: il sig. Pradeep Agrawal di Nuova Delhi e il sig. Vipul Rasiklal Patel di Ahmedabad.

Lunedì 30 settembre la delegazione è stata festosamente accolta all’aeroporto di Nuova Delhi con numerosi mazzi di fiori e tipiche corone floreali. In serata, ha preso parte al pranzo ufficiale in onore del Rappresentante Estero Sig. Pradeep Agrawal.

Martedì 1° ottobre la delegazione si è spostata nella città di Ahmedabad, dove nel pomeriggio è stata intrattenuta per un tè in onore del Rappresentante Estero Sig. Vipul Rasiklal Patel.

La giornata di mercoledì 2 ottobre è stata dedicata al rientro a Nuova Delhi.

Giovedì 3 ottobre la delegazione si è recata in visita al Taj Mahal, nella città di Agra.

Quest’oggi, venerdì 4 ottobre, ha visitato invece Nuova Delhi e, nella tarda serata, ripartirà in aereo per fare rientro a Seborga.

Grande soddisfazione è stata espressa da parte delle Autorità seborghine, soprattutto per l’ospitalità e la cordialità con le quali la delegazione è stata accolta. “Siamo profondamente onorati e grati per l’incredibile ospitalità che abbiamo ricevuto durante il viaggio – ha detto la Principessa Nina – Ancora una volta, questo straordinario Paese ha saputo accoglierci con un calore e una generosità senza pari, superando ogni nostra aspettativa. Dal primo istante, siamo stati circondati da un’accoglienza straordinaria: dall’eccellenza organizzativa ai gesti di affetto e rispetto che ci hanno accompagnato in ogni incontro istituzionale. Questo viaggio, come i precedenti, ci ha permesso di rafforzare ancora di più i legami di amicizia tra il Principato di Seborga e la Repubblica dell’India. È stata un’esperienza indimenticabile, resa possibile grazie alla straordinaria cortesia e generosità dei nostri Rappresentanti Esteri Pradeep Agrawal e Vipul Rasiklal Patel, oltre che del nostro Consigliere Diplomatico Harsh Vardhan Jain, che ringraziamo tutti con riconoscente gratitudine”.

La visita di S.A.S. la Principessa Nina e della delegazione del Principato di Seborga ha avuto ampia eco sui quotidiani e le televisioni locali.