Sanremo: sospensione erogazione acqua in via Roma per manutenzione straordinaria di una condotta idrica

A partire dalle ore 21 di lunedì 7 ottobre, e fino a fine lavori (presumibilmente all’una dell’8 ottobre) sarà interrotta l'erogazione di acqua nelle seguenti vie: Via Roma lato monte dal civico 1 al civico 79, via Carli dall'incrocio con via Matteotti sino all'incrocio con via Roma, via verdi e piazzale Cesare Battisti.

Lo stop all’erogazione , spiegano da Rivieracqua, è dovuto ad una manutenzione straordinaria della condotta idrica sita in via Roma. Alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire.